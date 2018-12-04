Так жаба или все-таки Порошенко? Главные проблемы Украины

Кое-кто говорит, что виновник бед Украины – ее президент. Мол, и зарубежные лидеры на Киев не так смотрят, и помощь ему не оказывают, а все из-за него, из-за Порошенко. Действительно, что-то с ним не так. От одного его вида люди падают. Прямо с инаугурации все и началось. То солдатик из почетного караула сомлеет, то знаменосец упадет. А теперь вот уполномоченный по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание во время выступления президента.
Впрочем, отношение к человеческим жизням, как к разменной монете – это фирменный стиль команды победившего Майдана. Вспомним историю со снайперами, которые стреляли и по протестующим, и по бойцам "Беркута". В результате десятки убитых и четкое разделение на "врагов незалежной" и "небесную сотню". Наверное, если бы украинские моряки погибли при столкновении с российскими пограничниками, их бы тоже причислили к этой "сотне". К счастью, провокация не удалась. Но учитывая настойчивость пана Порошенко в некоторых вопросах и его желание остаться у власти, можно предположить, что это не последняя попытка.
Правда, есть на Украине люди – генпрокурор Юрий Луценко в частности – которые говорят, что самая большая проблема Украины – это "жаба, огромная украинская тварюка, которая задавила миллионы", зависть то есть.
Автор Анна Разваляева, радио Sputnik