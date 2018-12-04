Так жаба или все-таки Порошенко? Главные проблемы Украины

Когда-то в незалежной обсуждали перспективы радужного европейского будущего. А теперь все больше ищут причины безрадостного настоящего. И, кажется, начинают о чем-то догадываться.

Кое-кто говорит, что виновник бед Украины – ее президент. Мол, и зарубежные лидеры на Киев не так смотрят, и помощь ему не оказывают, а все из-за него, из-за Порошенко. Действительно, что-то с ним не так. От одного его вида люди падают. Прямо с инаугурации все и началось. То солдатик из почетного караула сомлеет, то знаменосец упадет. А теперь вот уполномоченный по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание во время выступления президента.

Порошенко тут же пояснил, что у омбудсмена сейчас очень много работы из-за событий в Черном море. А кто, скажите на милость, в этих событиях виноват? Не сам ли президент незалежной отправил туда украинские корабли? Соглашусь с депутатом Верховной рады Евгением Мураевым, заявившим, что если "анализировать, какие команды действительно получили моряки, то, скорее всего, это был билет в один конец. Вот если бы они погибли – Порошенко, наверное, был бы самым счастливым человеком".

Впрочем, отношение к человеческим жизням, как к разменной монете – это фирменный стиль команды победившего Майдана. Вспомним историю со снайперами, которые стреляли и по протестующим, и по бойцам "Беркута". В результате десятки убитых и четкое разделение на "врагов незалежной" и "небесную сотню". Наверное, если бы украинские моряки погибли при столкновении с российскими пограничниками, их бы тоже причислили к этой "сотне". К счастью, провокация не удалась. Но учитывая настойчивость пана Порошенко в некоторых вопросах и его желание остаться у власти, можно предположить, что это не последняя попытка.

Вероятно, для обдумывания новых планов президенту необходимо подстегивать свою фантазию. Некоторые решили, что на открытии скоростного экспресса Киев – Борисполь (он, кстати, поломался на следующий день), Порошенко был уж слишком весел . Можно сказать, навеселе. И это ведь не первый такой случай. Так и вспоминаются в этой связи нравоучительные плакаты советских времен.

Правда, есть на Украине люди – генпрокурор Юрий Луценко в частности – которые говорят, что самая большая проблема Украины – это "жаба, огромная украинская тварюка, которая задавила миллионы", зависть то есть.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik