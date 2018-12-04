Президент США совершенно не лукавит, когда говорит о своей решимости прекратить гонку вооружений. В некоей далекой перспективе. Ведь чтобы остановить гонку вооружений, надо сначала развязать гонку вооружений.

Когда-нибудь, но не теперь. Трамп готов разоружиться. Потом. Может быть Your browser does not support HTML5 audio

А ведь было время, когда такие заявления тщательно готовились. Взвешивались. Обдумывались. Обсуждались. Становились сенсацией. Меняли мир. Иногда к лучшему. А теперь… Два пальца в Twitter – это победа. И это – два пальца в глаза. Как пыль. И сказать бы как почтальон Печкин: "вот до чего техника дошла". Но "это не техника дошла, это я сам до всего этого дошел", вправе возразить Трамп как мама Дяди Федора.

И пусть в отличие от нее он ведет себя так, будто вышел он на асфальт в лыжи обутый, но дошло же, наконец, что 716 миллиардов на военные расходы – это, как он выразился, "Сумасшествие!". Выразился, правда, уже после того, как они, следуя его терминологии, сошли с ума, и пустили эти доллары в оборот. Но договорился же он все-таки, пока сам с собой, что "прекращение неконтролируемой гонки вооружений – это хорошо, а не плохо". Правда, примерно в таком же стиле он уже писал твиты об отношениях с Путиным. "Поладить с Путиным – это хорошо, а не плохо".

А потом отменил встречу с Путиным, которая уже практически была на мази. Несмотря на то, что на ней, в числе прочего, намечался диалог и по стратегической стабильности. Но спрятался от него Трамп за широкой, хоть и рыхлой спиной одного украинского президента. Что случилось с ним там, видели все. Дональд словно тоже "поплыл", потерялся, места себе не находил, был сам не свой. От вопросов ускользал, от журналистов бегал, людей своих подсылал, чтобы за него перед Путиным оправдывались.

И это еще старший Джордж Буш спас его от абсолютного позора – своей кончиной 41-й позволил 45-му отменить итоговую пресс-конференцию в Буэнос-Айресе по уважительной причине, а не по керченскому поводу. Иначе он бы совсем "утонул". А так – дома вынырнул сухим и вернулся в обычное состояние. То есть сразу взялся за старое. За Twitter. Через него и выразил уверенность в том, что в какой-то момент в будущем он с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным непременно проведет переговоры о "значимом прекращении ставшей крупной гонки вооружений".

"Ну, это он гонит", – первое, что должно прийти на ум любому, кто знаком с великим, могучим, правдивым и иной раз двусмысленным русским языком. Хотя в чем-то он действительно прав, когда говорит о некой далекой перспективе. Ведь чтобы остановить гонку вооружений, надо развязать гонку вооружений. Это как не согрешив, не покаешься. А на это нужно время. И совсем не нужно мозгов. Поэтому он и выходит из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Поэтому еще не раз они сойдут с ума.

А что касается благих твиттер-намерений, то Трамп обесценил свое президентское слово до надписи на стене. Оно, конечно, и у него не воробей. Галка. Поставил – и победа.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik