Англичанка Got It? А Лондон говорит, что "нікого немає"

Все тайное становится гадким. Великие британские СМИ сообщили о великой, но тайной миссии армии Ее Величества на Украине – "военных задачах в интернете". А вот великое британское Минобороны почему-то от этого открещивается.

Как известно, русские шпионы – повсюду. Они проникают в малодоступные места, могут почесать то чешущееся место, докуда не дотягивается рука нормального человека. Они не оставляют следов, поэтому их почерк виден отовсюду, с любого шпиля. Если где-то что и непонятно кто, то понятно кто. Выявляемые схемы так ловко и бойко выявляются, что иногда даже кажется, что они выявляющим очень знакомы, прям как свои.

Русские беспомощно сопротивляются и им никто не верит. Даже Google. Даже когда и есть чему. Но Лондон на то и Лондон, чтобы не отвлекаться на то, что его не привлекает. Там умеют смотреть в сторону с непроницаемым лицом, когда кто-то не вовремя колошматит в окно.

И вдруг зачем-то честные и независимые британские СМИ сообщают, что несколько групп британских военных действительно с благими намерениями орудуют на Украине.

Выполняют они "военные задачи в интернете". Что? Какие у интернета есть военные задачи? Ну, не знаю, например … "лошадь гусара жрет 6 кг овса в день. Сколько понадобится овса, чтобы доскакать от Харькова до Кремля и переделать Красную площадь в Авгиевы конюшни?" Чем не задачка? Военная? Ну и все.

Также сообщается, что эти джентльмены на Украине "совершают психологическое воздействие и информационные операции". Тут к гадалке не ходи, явно передовой опыт. Ибо уже все давно заметили, что украинским инфополем всерьез занялись британские ученые. А также давно заметно, что на часть украинцев оказывается "воздействие", которое сказывается на их психике. По крайней мере, так считает другая их часть. И наоборот. Молодцы, парни. Умеете, могете.

Что приятно – что делалось это все до поры до времени тайно. Ибо настоящая благотворительность может быть только такой – неизвестной никому. Хочешь помочь – не афишируй. России бы похвалить Британию за красивую и честную работу, но… Сами так не умеют, всюду лезут, всем все заметно по отсутствии следов. Поэтому давай осуждать и оценивать. Затянули старую песню "англичанка got it". Мол, что ж вы нас, а сами?

С усами. Идите побрейтесь для начала. Пока вы травите старичков "новичками", ребята лечат пока целое щеневмерлое государство. Да так, что ни один кот не пострадал. Учитесь. И, кстати, никого там нет, если что. В местной Минобороне пошукали. Так – тренировки, командировки, кто с частным визитом, кто с несчастным. Не надо орать. И вообще, то, что англичане – не главные, понимаешь только когда они есть.

Автор фельетона Виталий Фотин, радио Sputnik