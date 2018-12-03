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"Вольно": Вашингтон и Пекин договорились не доводить дело до крайности

(обновлено: 18:14 03.12.2018)
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© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolФлаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНРФлаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Если не мир, то перемирие точно случилось. США и КНР договорились активизировать переговоры по восстановлению отношений. По крайней мере, в экономике. С геополитическими противоречиями дело гораздо сложнее.

Грандиозная торговая война между США и Китаем со множеством запланированных и внеплановых потерь отменяется. По крайне мере, на три месяца: стороны взяли паузу, чтобы еще раз взвесить последствия. Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Аргентине на саммите G20, похоже, стала если не эпохальным событием, то уж точно поворотным моментом. До него обострение нарастало последовательно и сурово, как снежная лавина. Однако стоило лидерам поговорить "по душам", как вызванная этой самой торговой войной угроза для всей мировой экономики – о чем чуть ли не с ужасом говорили многие специалисты – как минимум на время потеряла свою актуальность.

Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
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Во всяком случае, теперь поставляемые на китайский рынок американские автомобили не будут облагаться драконовскими пошлинами. Да и в целом с будущего года США и Китай не будут вводить новые аналогичные меры в отношении друг друга. А речь, ни много ни мало, шла о товарах на сотни миллиардов долларов. Тут же пошла в рост цена фьючерсов на американские соевые бобы, обложенные Пекином дополнительными тарифами, но при этом очень любимые китайцами. Одним словом, если не мир, то перемирие точно случилось, а президент США и председатель КНР договорились активизировать переговоры по восстановлению отношений двух стран. Прежде всего, в экономике. 

Для людей с милитаристским типом мышления, подразумевающим неизбежное и перманентное обострение в любом конфликте как единственном способе для его участников "не потерять лицо", такой поворот событий оказался абсолютно неожиданным. Но, если всмотреться повнимательней, ничего экстраординарного не произошло. Американская сторона лишний раз продемонстрировала свой рационализм, а китайская – восточную мудрость. Связи двух стран настолько обширны, что торговая война с ее заградительными пошлинами вполне могла перерасти в глобальный американо-китайский экономический коллапс с проецированием на другие регионы мира. Уже и так инвестиции китайского бизнеса в США были сведены практически к нулю. Ему в Америке стали откровенно ставить подножки. Более того, Пекин еще осенью пригрозил избавиться от американских гособлигаций на очень внушительную сумму.

Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
© AP Photo / Andy Wong
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И это не говоря о том, что страны рисковали если не потерять, то критически сузить архиважные рынки сбыта в лице друг друга. И куда бы они продавали свою продукцию с затоваренных складов? Конечно, проблема огромного торгового дисбаланса в пользу КНР для Вашингтона сохраняется, но теперь ее решать будут сугубо в прагматическом ключе, а не подчиняясь воинственному возбуждению. Да и китайской элите, представители которой массово и по повышенным ценам скупают недвижимость в США и там же пристраивают свои деньги и иные активы, совсем не улыбается при наиболее негативном сценарии стать подсанкционными персонами. Со всеми вытекающими. Точно так же американскому крупному бизнесу, вложившему колоссальные суммы в Поднебесную, совершенно не хочется, как минимум снижать свою прибыль или вообще ее лишаться. 

Можно, разумеется, воспринимать новую "примиренческую" реальность как включение Пекином задней передачи, как иногда выражаются. Тем более ввиду прямой угрозы Вашингтона ужесточить санкции в случае, если ситуация с торговым дисбалансом, интеллектуальной собственностью и некоторыми другими омрачающими отношения США и Китая вопросами не улучшится к январю 2019 года. Вот, мол, КНР и не стала рисковать. Кстати, продемонстрировав это и ранее, сворачивая или минимизируя сотрудничество со странами, находящимися под американскими ограничительными мерами с единственной целью: не попасть под вторичные санкции. Для кого-то это, наверное, выглядит недопустимыми уступками. Но только не для Китая, экономика которого во многом продолжает зависеть от уровня взаимопонимания с Вашингтоном. Так что это никакая не капитуляция, а элементарная взвешенность.  

Мужчина с тележкой возле скамейки в виде ракеты с флагом США рядом с магазином в Пекине
© AP Photo / Ng Han Guan, File
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Да и геополитические противоречия двух стран никуда не делись. Будь то взаимное ядерное сдерживание или ситуация в Южно-Китайском море. Нельзя забывать, что львиная доля китайско-американских площадок для военно-политического диалога в этом году приказала долго жить. Здесь пока туго. Тем более что никаких уступок в сфере своего влияния в регионе Китай делать не будет. Ну что ж, Дональд Трамп и Си Цзиньпин пока отложили этот кейс в сторону, сосредоточившись на экономике. И, по большому счету, это позитивный сигнал для всех: договариваться можно и нужно. По крайней мере, говорить и обсуждать.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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