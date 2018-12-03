Не для того, говорят в США, мы поднимали британский авианесущий флот – а они поднимали – чтобы англичане теперь включали заднюю. А те включают.
Two "В" or not two "В". Между Британией и США F35 "пролетел"
Между Лондоном и Вашингтоном, похоже, кошка пробежала. И это не Мэй, как мог бы подумать Трамп, если бы услышал именно такую формулировку. И совсем не "кошка" – обиделись бы производители за свое детище, ими же прозванное "молнией", как они считают – самого крутого истребителя F-35. По крайней мере, не пробежала, а пролетела. Причем, учитывая его стелс-характеристики, незаметно. Но в том-то и дело, что в Британии, наконец, заметили, что пролетают-то с этим "чудом техники" они. Начудили.
Собственно, как "молнией" их и поразило вдруг, что хорошего должно быть понемножку. А они подписались на 138 самолетов этой серии. И все с литерой "В", то есть морского базирования. А это, на секундочку, по 90 миллионов фунтов стерлингов за штуку. В общем, прикинули дебет с кредитом и классически задумались: two "В" or not two "В"? Решили, что не two, а больше истребителей надо вопреки контракту с американцами заменить на "А". То есть часть "35-ых" взять не палубной, а сухопутной комплектации для аэродромов. Они, подсказал телеканал Sky News наиболее вероятную причину перехода с воды на сушу, и дешевле на 20 миллионов каждый.
Впрочем, американцам подсказывать не надо. Сами считать умеют. А некоторые так и вовсе считают лукавые варианты союзника чуть ли не изменой. Не для того, говорят, США поднимали британский авианесущий флот – а они поднимали после того, как Лондон в 2010-ом решил было на нем сэкономить – чтобы англичане включали заднюю. А они включают. И снова, чтобы сэкономить. "Если королевские ВВС получат F-35A в ущерб авианосцам, то в глазах Соединенных Штатов это будет выглядеть, как огромное предательство", – делает вывод собеседник Sky News, как будто это не Соединенным Штатам решать, получат Королевские ВВС F-35A или нет.
Как бы то ни было, Вашингтон не скрывает своего раздражения. С его колокольни это значит, что Пентагону в военно-морских авантюрах опять одному за всех отдуваться. Дело пахнет крупным скандалом – твердят британские СМИ. И пытаются, чтобы никого не обидеть, понять и тех, и этих. Американцам, чтобы "отбить" хоть какие-то деньги, потраченные на производство самого дорогого на земле летательного аппарата, нужно продавать его и продавать. В большом количестве и с обязательным условием, что товар обмену и возврату не подлежит.
Но в Британии всего два авианосца. Самый большой из них – "Королева Елизавета" – даже в условиях военного положения не в состоянии вместить более 24 истребителей. Его же стандартный боекомплект в два раза меньше. Что уж говорить о "Принце Уэльском". Даже если бы у 35-го ко всем его достоинствам еще и крылья складывались, они все равно не разместили бы у себя всю эту "ораву". Другой вопрос – зачем Лондон изначально заключал такой контракт? Так время тогда какое было – благословенное. Ни Трампа на горизонте. Ни Brexit'a. Вот и решили помочь старшему бро, скупив у него "по дружбе" как можно больше сомнительного "авиажелеза".
А теперь Британии 40 миллиардов только за выход из ЕС заплатить надо. Не до "благотворительности". Американцы, конечно, могут пойти навстречу своим братьям-англосаксам. Коль у тех не хватает авианосцев, продать им парочку своих. Как Украине – "секонд хэнд". Так ведь дешевле.
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