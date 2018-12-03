ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Желтые жилеты – вестники разлуки. Макрон тушит огонь протеста бензином

(обновлено: 17:46 03.12.2018)
0330
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкАкция протеста автомобилистов жёлтые жилеты в Париже. 1 декабря 2018Акция протеста автомобилистов жёлтые жилеты в Париже. 1 декабря 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Париж в огне. Президент в растерянности. Хотя для кино больше подошло бы наоборот. Но это – не кино. Это – цугцванг. Выхода нет.

Желтые жилеты – вестники разлуки. Макрон тушит огонь протеста бензином
Для Эммануэля Макрона это плохой знак. Даже Марин Ле Пен брезгливо не стала требовать его отставки – призвала для выхода из кризиса всего лишь объявить досрочные парламентские выборы. Хотя, казалось, какой шикарный повод расквитаться с ним лично за поражение в 2017-ом. Но, видимо, она недостаточно насладилась его унижением. Значит, не сомневается, что его антирекордные 24 процента – это еще не дно. 

Президент Франции Эммануэль Макрон принимает президента США Дональда Трампа в Елисейском дворце в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Политолог: Трамп может помочь Франции вернуть "величие" лишь в одном случае
Горит у президента земля под ногами. И это ему повезло, что саммит G20  совпал с беспорядками в Париже. Иначе он бы увидел гораздо больше "желтых жилетов", чем в аэропорту Буэнос-Айреса. Впрочем, у него еще все впереди. И в Польшу уже можно не ехать на международную конференцию по климату. А ведь он так любит эту тему. Но у него дома такое "глобальное потепление", какого не наблюдалось здесь последние лет десять. Хотя о нем же сразу сказали: огонь. Мало кто думал, что в прямом смысле. 

Скандальная история с охранником Беналля, "обнимашки" с полуобнаженными темнокожими парнями, высокомерие по отношению к безработным, королевские замашки в принципе. И даже трудовая реформа не в пользу бедных. Сограждане не то чтобы прощали ему грехи его молодости. Копили. Складывали под "котел", как дрова "колодцем". Только поджечь. Он сам размашисто и с удовольствием плеснул в это дело бензин с керосином, объявив о повышении пошлин на то и на другое. "Все, приехали", – сказали галлы, прикинув новую стоимость галлонов для авто, и вышли. Из себя. А там, где Бастилию брали, это всегда чревато. 

Может, пока это и не революционная ситуация. Однако у нее есть не только классические признаки, но и цвет. "Запоздалой утренней звезды". Макрон, вероятно, не знает сам, как "жесток этот прозрачный намек". Но и "желтые жилеты" – вестники разлуки. Как минимум с тем самоуверенным и самонадеянным президентом, каким он был. Ну, или каким хотел казаться. Париж в огне. Эммануэль в растерянности. Хотя для кино больше подошло бы наоборот. Но это – не кино. Это – цугцванг. Выхода нет. 

Президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции по итогам встречи по вопросам сирийского политического урегулирования
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
На износ. Эммануэль Макрон теряет рейтинг и килограммы
Он сбрасывает протест на премьер-министра Филиппа. Поручает тому встречу с лидерами парламентских партий и представителями мятежников. Не сказать, что умывает руки, но откровенно пытается натянуть перчатки, чтобы не замараться. Поздно. Там уже не только сажа, но и кровь. И куда ни кинь – всюду клин. Уступит бунтовщикам – и его станут презирать не только они, но и те, для кого он старается. Из-за кого, собственно, и снискал себе репутацию "президента богатых". И тогда о втором сроке, если у него еще есть такие мысли, можно даже не мечтать. 

Будет настаивать на топливном налоге, и в следующий раз может закоптиться не только Триумфальная арка, но и Елисейский дворец. А какого-нибудь саммита, чтобы был повод покинуть Париж, может в это время и не случиться. "Желтые жилеты", между тем, объявляют свою четвертую мобилизацию. Хотя для Макрона и третья была лишней. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена