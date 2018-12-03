Патроны, порно и враг народа. Латвийские будни независимой журналистики

Российский МИД просит дать оценку преследованиям в Латвии журналистов. В частности, известного журналиста Юрия Алексеева. Послушайте, ну какое может быть преследование? Когда мы на него уже столько статей УК набрали?

В настоящей свободной стране типа Латвии не обо всех темах принято говорить вслух. Например, не принято говорить вслух о том, что не обо всех темах принято говорить вслух. Это поведение правильно воспитанного взрослого человека: внутри себя – хоть любым матом, на поверхность – только "пожалуйста, мерси". Но есть одно огромное "но" – огромный дурацкий сосед, который чуть что все время начинает орать на неофициальных языках ЕС. "Смотрите, – кричит враждебный МИД, – что они со своими журналистами делают ". Мы, патриоты страны, с удовольствием эту тему промолчали, но если этим крикунам не ответить, то кто-то может подумать, что они правы. А такого шанса давать нельзя.

Нас, правда, и местные тут ругают – мол, вы однобокие уж очень, вам верится с трудом. Во-первых, однобокость намеренная – это солидарность с украинским катером. А во-вторых, хорошо, так и быть, попробуем поиграть в такую тупую игру как беспристрастность. Мол, только факты, без выводов.

Хорошо. Есть в Латвии такой журналист – Юрий Алексеев. Ватник умелый и опасный. Косит под независимого. Типа я не белый и не красный. Пишет, сволочь, хорошо, надо признать. Значит, скорее всего, не сам: у нас тут так особо не умеют. Уволился отовсюду, а значит – получает деньги из Кремля, это очевидно. Ну как, хватает фактов? Нет?

Поехали дальше. Пишет он на своем сайте все, что в голову придет, абсолютно не понимая, что так нельзя. Что это угроза государству. И ведь не боится, гад. Вот вам еще доказательство: журналист, который не боится – это не по-латвийски, такой работать на благо государства не может. Поэтому с недавних пор заботливые руки безопасности решили эту ошибку исправить.

Вызвали, поговорили. Помутилось синее море. Они хмурятся, он улыбается. Не понял, то есть. Вызвали второй раз: нахмурились, почернело синее море – опять не понял заботы. И тут надоело. Сам виноват – вызвал черную бурю.

Ребята вязаное на головы повязали, лица скрыли, глаза открыли и пришли выявлять. Выявили, как водится, несколько гигадисков с подозрительными материалами. В чем подозревают, пока не рассказали, но криминал нашли. На фотках дети журналиста маленькие голышом запечатлены. Купаются они там. Дети, понимаешь, голые. Это же детское порно! Доказывай теперь, негражданин Алексеев, что это не так. Потом еще поискали по квартире – ну, и конечно же: нашли патроны от Макарова, пистолета который. Вот тебе, товарищ, и еще плохие новости. Объясняй, зачем журналисту патроны и кого ты хотел не совместить с жизнью. И не надо рассказывать, что тебе эти патроны без нужды и что подкинули. Вернее, рассказывай сколько хочешь – но уже в ином статусе. Обвиняемого, а не подозреваемого.

Кстати, чуть не забыли, мы к вам, председатель, и вот по какому делу: вы написали в комментарии гадость про нашу страну. Ну и что, что писано явно подростком, и вы так не пишете? Это специально, чтобы никто не догадался. А теперь видите как: пришли мы к вам с одним делом, а уйдете вы с нами отсюда с тремя.

Правда, многие патриоты так и не поняли, почему под такими мощными обвинениями негражданин Алексеев спокойно разгуливал почти год. Выступал на всяких протестах школ, обучающих на неофициальных языках ЕС, против их перевода на официальные языки ЕС. Снова писал мерзкие гадкие статейки. И настолько морально разложился и потерял страх, что даже, гад, замахнулся на святой праздник столетия Латвии. Прочтите – это же чистый совок, ватник и лапоть. Прочли это где надо и снова арестовали. Теперь уже как врага народа. Правда, снова почему-то отпустили. Товарищи, сколько можно возбуждать? Уже жжение чувствуется. Когда уже будет это… оно самое? Патриотические сердца не удовлетворены. Видите, сколько беспристрастно изложенных фактов? Когда уже, как писал бородатый дяденька, количество перейдет в качество?

И последнее. Эти крикуны из российского МИДа просят дать оценку. Если будет "пятерка" – это хорошо? Типа хорошо преследуют? А если "опять двойка", то что? Плохо преследуем, надо лучше? Русские одним предложением умеют ставить в тупик. Как и Алексеев. Вот вам десятое беспристрастное доказательство его связи с Кремлем.

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия