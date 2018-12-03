ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Патроны, порно и враг народа. Латвийские будни независимой журналистики

(обновлено: 15:19 03.12.2018)
0860
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФЗдание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Российский МИД просит дать оценку преследованиям в Латвии журналистов. В частности, известного журналиста Юрия Алексеева. Послушайте, ну какое может быть преследование? Когда мы на него уже столько статей УК набрали?

В настоящей свободной стране типа Латвии не обо всех темах принято говорить вслух. Например, не принято говорить вслух о том, что не обо всех темах принято говорить вслух. Это поведение правильно воспитанного взрослого человека: внутри себя – хоть любым матом, на поверхность – только "пожалуйста, мерси". Но есть одно огромное "но" – огромный дурацкий сосед, который чуть что все время начинает орать на неофициальных языках ЕС. "Смотрите, – кричит враждебный МИД, – что они со своими журналистами делают ". Мы, патриоты страны, с удовольствием эту тему промолчали, но если этим крикунам не ответить, то кто-то может подумать, что они правы. А такого шанса давать нельзя. 

Рига
CC0 / NakNakNak /
Между прошлым и будущим. Крымский мост дотянули до Риги
Нас, правда, и местные тут ругают – мол, вы однобокие уж очень, вам верится с трудом. Во-первых, однобокость намеренная – это солидарность с украинским катером. А во-вторых, хорошо, так и быть, попробуем поиграть в такую тупую игру как беспристрастность. Мол, только факты, без выводов. 

Хорошо. Есть в Латвии такой журналист – Юрий Алексеев. Ватник умелый и опасный. Косит под независимого. Типа я не белый и не красный. Пишет, сволочь, хорошо, надо признать. Значит, скорее всего, не сам: у нас тут так особо не умеют. Уволился отовсюду, а значит – получает деньги из Кремля, это очевидно. Ну как, хватает фактов? Нет? 

Поехали дальше. Пишет он на своем сайте все, что в голову придет, абсолютно не понимая, что так нельзя. Что это угроза государству. И ведь не боится, гад. Вот вам еще доказательство: журналист, который не боится – это не по-латвийски, такой работать на благо государства не может. Поэтому с недавних пор заботливые руки безопасности решили эту ошибку исправить. 

Вызвали, поговорили. Помутилось синее море. Они хмурятся, он улыбается. Не понял, то есть. Вызвали второй раз: нахмурились, почернело синее море – опять не понял заботы. И тут надоело. Сам виноват – вызвал черную бурю. 

Ребята вязаное на головы повязали, лица скрыли, глаза открыли и пришли выявлять. Выявили, как водится, несколько гигадисков с подозрительными материалами. В чем подозревают, пока не рассказали, но криминал нашли. На фотках дети журналиста маленькие голышом запечатлены. Купаются они там. Дети, понимаешь, голые. Это же детское порно!  Доказывай теперь, негражданин Алексеев, что это не так. Потом еще поискали по квартире – ну, и конечно же: нашли патроны от Макарова, пистолета который. Вот тебе, товарищ, и еще плохие новости. Объясняй, зачем журналисту патроны и кого ты хотел не совместить с жизнью. И не надо рассказывать, что тебе эти патроны без нужды и что подкинули. Вернее, рассказывай сколько хочешь – но уже в ином статусе. Обвиняемого, а не подозреваемого. 

Валентинс Роженцовс
© Sputnik
Эксперт: задержание шеф-редактора Sputnik Латвия в Риге объясняется просто
Кстати, чуть не забыли, мы к вам, председатель, и вот по какому делу: вы написали в комментарии гадость про нашу страну. Ну и что, что писано явно подростком, и вы так не пишете? Это специально, чтобы никто не догадался. А теперь видите как: пришли мы к вам с одним делом, а уйдете вы с нами отсюда с тремя. 

Правда, многие патриоты так и не поняли, почему под такими мощными обвинениями негражданин Алексеев спокойно разгуливал почти год. Выступал на всяких протестах школ, обучающих на неофициальных языках ЕС, против их перевода на официальные языки ЕС. Снова писал мерзкие гадкие статейки. И настолько морально разложился и потерял страх, что даже, гад, замахнулся на святой праздник столетия Латвии. Прочтите – это же чистый совок, ватник и лапоть. Прочли это где надо и снова арестовали. Теперь уже как врага народа. Правда, снова почему-то отпустили. Товарищи, сколько можно возбуждать? Уже жжение чувствуется. Когда уже будет это… оно самое? Патриотические сердца не удовлетворены. Видите, сколько беспристрастно изложенных фактов? Когда уже, как писал бородатый дяденька, количество перейдет в качество?  

И последнее. Эти крикуны из российского МИДа просят дать оценку. Если будет "пятерка" – это хорошо? Типа хорошо преследуют? А если "опять двойка", то что? Плохо преследуем, надо лучше? Русские одним предложением умеют ставить в тупик. Как и Алексеев. Вот вам десятое беспристрастное доказательство его связи с Кремлем. 

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена