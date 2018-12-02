ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

"Недобрые они". В Финляндии разлюбили эстонцев

(обновлено: 10:06 02.12.2018)
217180
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПорт города ТаллинаПорт города Таллина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сначала эстонцы обижали финнов: мол, пьют. Теперь финны обидели эстонцев – мол, грубые. И поехали граждане Суоми со своими деньгами в другие страны. А виноват во всем СССР.

Эстония и Финляндия – почти родственники, и поэтому отношения между ними  полны парадоксов. И не так просты и безмятежны, как это кажется на первый взгляд. Вот буквально на днях финны эстонцев обидели. В финской газете "Ilta-Sanomat" появился материал, в котором журналисты этого издания подвели итоги опроса среди своих читателей. Их спрашивали, зачем они в Эстонию ездят (если ездят), и как ныне жители Суоми к эстонцам относятся. 

Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Добро пожаловать в Эстонию, или Идите, куда шли. Как это по-грузински?
Финнов в нашей стороне пока много – ежедневно с паромов, причаливающих в Таллине, их сходит несколько тысяч человек. Правда, это весьма короткие поездки – для небольшого расслабления за весьма приемлемую цену. Но в последнее время финская речь слышна на улицах эстонских городов значительно реже, чем в прежние годы.  В чем причина? По данным газетного опроса оказалось, что многие финны считают современную Эстонию очень дорогой страной, в которой живут высокомерные люди. Обслуживание туристов они назвали отталкивающим, надменным и неприветливым. Еще одним минусом наши северные соседи посчитали то, что молодые эстонцы из обслуживающего персонала гостиниц и ресторанов не знают финского языка. Хотя это, конечно, нонсенс: ведь финский и эстонский – языки родственные и достаточно друг на друга похожие. 

Возможно, что корни внезапно возникшей проблемы растут из времен далеких. Эстония всегда и во всем себя с северной сестрицей сравнивала и сравнивает с некоторой долей не совсем здоровой зависти. В советское время, когда каждый уважающий себя житель нашей страны смотрел финское телевидение, это напоминало подглядывание в светящиеся окна зажиточного дома. Сейчас все несколько иначе, и мы так же строим светлое капиталистическое будущее, однако получается это у нас несколько хуже. А поэтому при первой возможности наши жители стараются уехать в "Финку" жить и работать. Есть и другие факторы, упрямо твердящие эстоноземельцам, что там за заливом все как-то слаще, богаче и благополучнее. На уровне подсознания это заставляет считать себя карликами, живущими рядом с великаном, и требует создания какого-то механизма, благодаря которому можно несколько компенсировать это национальное унижение. 

Военнослужащий армии США во время международных военных учений Saber Strike-2016 в Эстонии, архивное фото
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Понаехали и разошлись. Солдаты США идут агитпоходом по Эстонии
Нам ведь кажется, что все это богатство населением Финляндии получено незаслуженно, а финны по сравнению с нами ленивы, необразованны, а еще и выпить слишком любят, причем делать это предпочитают в эстонских барах и ресторанах. То, что финны далеко не всегда пьяны и сумели создать эффективную экономику, а также умеют жить в мире с соседями, не ссорясь, а торгуя – это в расчет не принимается. Вот их бы деньги, да в наши руки… И начинает рядовой эстонский обыватель рассуждать по принципу: "Если бы да кабы на лбу росли грибы, в носу варились, сами в рот валились".

Особенно выручают тут размышления о том, что если бы не было в истории Эстонии советского периода, то была бы наша страна… была бы наша страна… даже страшно представить, как далеко бы она была. Просто впереди планеты всей, а не то что каких-то финнов. Правда, аргументов, почему было бы так, а не иначе, никто не приводит. Но оно ведь и не важно, важно накормить мечтами национальную гордость. Далее обычно следуют пространные разговоры о том, где и по каким параметрам мы бы финнов обогнали, какие бы зарплаты и пенсии у нас были бы… И от мечтаний этих начинает кружиться голова, и некоторые эстонцы, похоже, в них даже верить начинают и вести себя не совсем адекватно по отношению к тем финнам, которые приезжают, вернее, приезжали в Эстонию погостить. Это уже отражается на кошельках местных торговцев и рестораторов, а жители Финляндии едут туда, где им рады.  

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

Комментировать
Акценты
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
neutrumis
Живу в Эстонии. Работал в Финляндии более 6 лет, пока фины не отказали в рабочей визе, прямым текстом в департаменте сказали что им надо трудоустроить мигрантов, а потому они не видят смысла мне давать разрешение. Эстонцев в Финляндии очень не любят. Посему подписываюсь под словами в статье, всё так и есть.
10:24
02.12.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена