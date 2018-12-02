"Недобрые они". В Финляндии разлюбили эстонцев

Сначала эстонцы обижали финнов: мол, пьют. Теперь финны обидели эстонцев – мол, грубые. И поехали граждане Суоми со своими деньгами в другие страны. А виноват во всем СССР.

Эстония и Финляндия – почти родственники, и поэтому отношения между ними полны парадоксов. И не так просты и безмятежны, как это кажется на первый взгляд. Вот буквально на днях финны эстонцев обидели. В финской газете "Ilta-Sanomat" появился материал, в котором журналисты этого издания подвели итоги опроса среди своих читателей. Их спрашивали, зачем они в Эстонию ездят (если ездят), и как ныне жители Суоми к эстонцам относятся.

Финнов в нашей стороне пока много – ежедневно с паромов, причаливающих в Таллине, их сходит несколько тысяч человек. Правда, это весьма короткие поездки – для небольшого расслабления за весьма приемлемую цену. Но в последнее время финская речь слышна на улицах эстонских городов значительно реже, чем в прежние годы. В чем причина? По данным газетного опроса оказалось, что многие финны считают современную Эстонию очень дорогой страной, в которой живут высокомерные люди. Обслуживание туристов они назвали отталкивающим, надменным и неприветливым. Еще одним минусом наши северные соседи посчитали то, что молодые эстонцы из обслуживающего персонала гостиниц и ресторанов не знают финского языка. Хотя это, конечно, нонсенс: ведь финский и эстонский – языки родственные и достаточно друг на друга похожие.

Возможно, что корни внезапно возникшей проблемы растут из времен далеких. Эстония всегда и во всем себя с северной сестрицей сравнивала и сравнивает с некоторой долей не совсем здоровой зависти. В советское время, когда каждый уважающий себя житель нашей страны смотрел финское телевидение, это напоминало подглядывание в светящиеся окна зажиточного дома. Сейчас все несколько иначе, и мы так же строим светлое капиталистическое будущее, однако получается это у нас несколько хуже. А поэтому при первой возможности наши жители стараются уехать в "Финку" жить и работать. Есть и другие факторы, упрямо твердящие эстоноземельцам, что там за заливом все как-то слаще, богаче и благополучнее. На уровне подсознания это заставляет считать себя карликами, живущими рядом с великаном, и требует создания какого-то механизма, благодаря которому можно несколько компенсировать это национальное унижение.

Нам ведь кажется, что все это богатство населением Финляндии получено незаслуженно, а финны по сравнению с нами ленивы, необразованны, а еще и выпить слишком любят, причем делать это предпочитают в эстонских барах и ресторанах. То, что финны далеко не всегда пьяны и сумели создать эффективную экономику, а также умеют жить в мире с соседями, не ссорясь, а торгуя – это в расчет не принимается. Вот их бы деньги, да в наши руки… И начинает рядовой эстонский обыватель рассуждать по принципу: "Если бы да кабы на лбу росли грибы, в носу варились, сами в рот валились".

Особенно выручают тут размышления о том, что если бы не было в истории Эстонии советского периода, то была бы наша страна… была бы наша страна… даже страшно представить, как далеко бы она была. Просто впереди планеты всей, а не то что каких-то финнов. Правда, аргументов, почему было бы так, а не иначе, никто не приводит. Но оно ведь и не важно, важно накормить мечтами национальную гордость. Далее обычно следуют пространные разговоры о том, где и по каким параметрам мы бы финнов обогнали, какие бы зарплаты и пенсии у нас были бы… И от мечтаний этих начинает кружиться голова, и некоторые эстонцы, похоже, в них даже верить начинают и вести себя не совсем адекватно по отношению к тем финнам, которые приезжают, вернее, приезжали в Эстонию погостить. Это уже отражается на кошельках местных торговцев и рестораторов, а жители Финляндии едут туда, где им рады.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония