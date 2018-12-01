Деконструкторы: зачем США хотят поставить крест на СНВ-3

Складывается впечатление, что кто-то в США хочет разорвать все важнейшие договоры с Россией. Вслед за ДРСМД заговорили о СНВ-3. И не важно, что это гарантирует новый виток деградации глобальной безопасности.

Двое конгрессменов-республиканцев (сенатор и депутат палаты представителей) внесли законопроект, резко ограничивающий возможности продления российско-американского договора СНВ-3. Важнейший документ, подписанный во времена президентства Дмитрия Медведева и Барака Обамы, заканчивает свое действие в 2021 году. Но может быть пролонгирован.

Если Вашингтон в духе нынешних крайне опасных инициатив в сфере безопасности не выйдет из соглашения досрочно, главным останется вопрос о его продлении. И вот именно в этой реперной точке "ястребы" хотят поставить глухой заслон. Если конкретнее – лишить договор финансирования, если он будет "невыгоден" Америке. Но тогда придется тратить уже совсем другие деньги на наращивание стратегических наступательных вооружений, что, конечно, на руку американской военно-промышленной индустрии во всех ее измерениях, включая лоббистское. Говорить отдельно о новом витке деградации глобальной безопасности даже нет смысла – он будет гарантирован. Зато "оборонка" США получит дополнительные вожделенные миллиарды.

Как и водится, законопроект "приправлен" традиционным соусом. Мол, президент должен будет в 2021 году доказать конгрессу, что Москва "согласилась на контролируемое сокращение своих запасов тактического ядерного оружия и включение своих новых систем в рамки нового договора СНВ". Хотелось бы, конечно, достичь некоторой уверенности в том, что и Вашингтон сделает то же самое, что, по мнению авторов законопроекта, обязана предпринять Россия.

Пока такой уверенности совсем нет. Судя по всему, новое соглашение, которое, по замыслу вашингтонских стратегов, может прийти на смену СНВ-3, должно быть перекошенным в пользу американских интересов. А стало быть, в таком виде оно не устроит Москву. И если не будет подписано, то все упреки посыплются именно в ее адрес. Дескать, американская сторона думает о мире во всем мире, а вот Россия провоцирует милитаризацию.

Ну что ж, это хорошо известная тактика. К дополнительным подозрениям в том, что конгрессмены-республиканцы делают ставку именно на такой сценарий, подталкивает тот факт, что в тексте законопроекта можно найти стандартные обвинения России в нарушении действующих договоров, в том числе ДРСМД. Да и сам документ носит громкое, если не сказать кричащее название: "Прекращение российской ядерной агрессии". Где они ее нашли, остается большой загадкой. Но цель инициативы абсолютно прозрачна: включить в новый договор весь ядерный потенциал Российской Федерации, в том числе тактическое ядерное оружие, которое не входит в нынешний формат соглашения и в котором у России есть некоторое преимущество.

Вишенкой на торте можно считать высказывание авторов инициативы по поводу якобы глубоко ошибочной сделки администрации Барака Обамы. Республиканцы не были бы таковыми, если бы и в этой сфере не подвергли обструкции наследие Обамы. Наверное, в том числе и в расчете на то, что на них обратит особое внимание Дональд Трамп – главный ревизор этого самого наследия. К законопроекту наверняка внимательно присмотрятся в Белом доме. Хотя бы по одной причине: нынешний советник президента по нацбезопасности Джон Болтон еще до назначения высказывался за выход США из договора СНВ-3. Напомню, он предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Сейчас Болтон заявляет, что в Вашингтоне стали лучше понимать позицию Москвы в этом вопросе, но эти слова могут ровным счетом ничего не значить, а его точка зрения остаться неизменной.

Так что угроза "аннигиляции" действующего основополагающего соглашения СНВ-3, так же как и блокирования его пролонгации, сохраняется и даже усиливается. Слишком многое в инициативе авторов законопроекта напоминает информационное сопровождение возможного выхода США из другого принципиально важного (прежде всего, для Европы) договора – о ракетах средней и меньшей дальности. В случае с ДРСМД Москва также обвиняется в нарушениях условий соглашения и вообще во всех смертных грехах. Хотя Россия неоднократно и убедительно доказывала, что главный нарушитель – как раз США. В общем, шаблон выработан и применяется. Практически в массовом порядке. И мало кого из его изготовителей беспокоят реальные последствия их повышенной узконаправленной активности.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik