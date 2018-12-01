Опасная правда. Американцы раскусили российские СМИ

Если раньше в США обвиняли российские СМИ в создании фейковых новостей, во лжи и пропаганде, то теперь от внимания американцев не ускользнуло новое секретное кремлевское сверхоружие – правда. Как выяснилось, истина – тоже очень опасная штука.

Ватники и прочие любители вероломного тарана – прячьте свои наглые рожи и ники. Вас снова обставили и посрамили. Сколько вы язвили и наговаривали, что американцы не умеют договариваться, не хотят и не могут. Это гнусная ложь, это угарный бред, вы все – лапти и боты. Американцы взяли и договорились! Договорились до того, что. А именно: обвинили российские СМИ в том, что они говорят… правду!

Наконец-то! Наконец-то сделали то, что давно пора было сделать. Сколько можно было путать и ломать сложившиеся крепкие мировоззрения?! Правильные СМИ врали, но только для спасения мира, русские не врали, но только чтобы все уничтожить, а мерилом медиавойн предлагали считать какую-то никому не нужную правду. Из-за этого подхода ломались крепкие в прошлом аппараты: давал сбой вестибулярный, отказывал в аппетите пищеварительный, нагревались телефонные и государственные. С аппаратами шутить не надо: откажут – правды не добьешься.

Американцы русских однозначно раскусили. Они, понимаешь, говорят, конечно, правду, но как: вероломно и одинаково. Одно и то же, одно и то же. А зачем? Они что, хотят кому-то помочь? Нет. Они этой правдой хотят всему нормальному миру зла. Тычут пальцами и прививают свои комплексы неполноценности.

Сердце уже начало радоваться, но мозг пока тупит. Что, что? Как, как? Некоторые закостенелые смотрят округлившимися, понять не могут: как так: вчера белое, сегодня зеленое. А в том и закавыка, что цепляетесь. Отпустите смыслы – и все встанет на свои места. И голова кружиться перестанет, и ясность наступит окончательная. Это вчера было белое, а сегодня – сегодня это зеленое. Ну и что, что выглядит так же. Называется уже иначе. Это поначалу понять сложно, потом привыкнете. Нужно оставить только один главный принцип: кто говорит. А что – вообще не важно.

Картины мира существенно поменялись – сходите в любой музей современного искусства. Пейзаж, портреты, композиции, технику, идеи – оставьте вы это в прошлом. Ныне рулят кренделя, кляксы и завитушки. Не надо задавать глупые вопросы – о чем это и почему. Лучше делайте умные лица. Смотрите, как себя ведут окружающие, будьте своим. Гениально, браво. Что понравилось? Ну как, это же… ну это же, ну как… Слушай, чего ты пристал, ты ватник что ли? Тебе не понять, ты устаревший дурак.

Правда где-то посередине, правды не добьешься, правды на самом деле не знает никто. Ведь неспроста это любимые фразы тех, кто все понял, все сложил. Ну а раз так – то пошла она к черту, эта ваша. Охота голову ломать. Просто-напросто дело не в правде, а в том, кто играет на ней. А тут ясность – яснее не бывает.

Автор Виталий Фотин, радио Sputnik