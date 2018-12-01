Опасная правда. Американцы раскусили российские СМИ

Ватники и прочие любители вероломного тарана – прячьте свои наглые рожи и ники. Вас снова обставили и посрамили. Сколько вы язвили и наговаривали, что американцы не умеют договариваться, не хотят и не могут. Это гнусная ложь, это угарный бред, вы все – лапти и боты. Американцы взяли и договорились! Договорились до того, что. А именно: обвинили российские СМИ в том, что они говорят… правду!
Американцы русских однозначно раскусили. Они, понимаешь, говорят, конечно, правду, но как: вероломно и одинаково. Одно и то же, одно и то же. А зачем? Они что, хотят кому-то помочь? Нет. Они этой правдой хотят всему нормальному миру зла. Тычут пальцами и прививают свои комплексы неполноценности.
Сердце уже начало радоваться, но мозг пока тупит. Что, что? Как, как? Некоторые закостенелые смотрят округлившимися, понять не могут: как так: вчера белое, сегодня зеленое. А в том и закавыка, что цепляетесь. Отпустите смыслы – и все встанет на свои места. И голова кружиться перестанет, и ясность наступит окончательная. Это вчера было белое, а сегодня – сегодня это зеленое. Ну и что, что выглядит так же. Называется уже иначе. Это поначалу понять сложно, потом привыкнете. Нужно оставить только один главный принцип: кто говорит. А что – вообще не важно.
Правда где-то посередине, правды не добьешься, правды на самом деле не знает никто. Ведь неспроста это любимые фразы тех, кто все понял, все сложил. Ну а раз так – то пошла она к черту, эта ваша. Охота голову ломать. Просто-напросто дело не в правде, а в том, кто играет на ней. А тут ясность – яснее не бывает.
Автор Виталий Фотин, радио Sputnik