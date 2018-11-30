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"Большая двадцатка" – маленькие конфузы. Аура саммита G20

(обновлено: 19:25 30.11.2018)
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Мария Балябина
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Опоздавшие, не встреченные, передумавшие – не все мировые лидеры чувствуют себя в своей тарелке на саммите G20. Но это, надо думать, не помешает прийти к конкретным результатам.

В Буэнос-Айресе проходит саммит "Большой двадцатки", который, с точки зрения встреч, оказался не таким уж простым. Канцлер Германии Ангела Меркель не успела к началу из-за технических проблем с самолетом. Президент США Дональд Трамп, по слухам, едва ступив на борт, вообще передумал проводить двусторонние переговоры с кем бы то ни было. Но то ли слухи оказались ложными, то ли американский лидер опять передумал: с президентом Аргентины Маурисио Макри, например, встретился. Но, как всегда, в своем амплуа: содержательную часть переговоров затмило поведение американского президента, который бросил на пол устройство для синхронного перевода, заявив, что по-испански понял лучше, чем ему там перевели на английский.  

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
Явка провалена. Трамп думал, думал и передумал
Скандальный шлейф за собой привез и президент Франции. Эммануэля Макрона никто не встретил у трапа самолета из-за недопонимания протокольных служб, поэтому он пожал руку сотруднику аэропорта в желтом жилете. Что символично, потому что именно такая униформа сейчас ассоциируется с антимакроновскими протестами во Франции. Во время совместного фотографирования Макрон опять все норовил потрогать Дональда Трампа, с которым рядом стоял. Канцлер Германии Ангела Меркель вообще не успела к началу мероприятия из-за поломки самолета, а то, может, и ей бы досталось. 

Как водится, Владимир Путин и Дональд Трамп за большим столом оказались не рядом. Даже перед заседанием они не пожали друг другу рук. Российский лидер эффектно поздоровался, ударив по рукам с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом, а потом сел за стол и углубился в бумаги, пока Трамп что-то обсуждал со своей дочерью Иванкой и бен Сальманом. А потом – с британским премьером Терезой Мэй, которая, судя по всему, не унывает.

Синдзо Абэ, несмотря на японскую аккуратность, опоздал к началу заседания. 

В общем, сразу если не все, то многое пошло как-то не так. Ну а что:  юг, весна, которая заканчивается в этом полушарии – наверное, и это сыграло свою роль. Впрочем, столица Аргентины, кажется, готова к любому развитию событий. Если сравнить с прошлым саммитом, который проходил в Гамбурге, здесь, по ощущениям, гораздо безопаснее. В Гамбурге казалось, что мы приехали на слет антиглобалистов, которые превратили город в площадку для митингов, спали в палатках, жгли покрышки и всячески безобразничали. В Буэнос-Айресе, возможно, периметр безопасности побольше, а может, правоохранители лучше работают. 

Канцлер Германии Ангела Меркель выходит из лайнера А340 Конрад Аденауэр в Кельне. 29 ноября 2018
© AFP 2018 / dpa / Jörg Blank
Недолет. Ангела Меркель благополучно пропустит первый день "двадцатки"
При этом саммит, кажется, не мешает жизни горожан: они спокойно гуляют, бегают трусцой, занимаются на уличных тренажерах. Хотя машин на улицах немного – вероятно, все же сказываются ограничения. 

Владимир Путин прилетел сюда вместе со своим автомобилем и перемещается тут на новом Aurus. С Трампом или без – у него здесь изначально была запланирована очень плотная программа: помимо крупных мероприятий, таких как саммиты БРИКС, РИК (Россия, Индия, Китай) и собственно "двадцатка", двусторонние встречи, некоторые из которых уже состоялись. 

Чтобы не было такого неприятного сюрприза, как на недавнем саммите АТЭС, когда не удалось согласовать текст итоговой декларации, шерпам (представителям стран-членов "двадцатки") выделили три дня вместо двух на то, чтобы хоть какой-то текст все же согласовать. Так что, несмотря на разные накладки и конфузы, результат у этого саммита будет.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik, Буэнос-Айрес, Аргентина

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