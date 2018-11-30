Украина пошла вразнос: военное положение пьянит

Знающие люди предупреждали Киев, что к ситуации после инцидента в Черном море нужно подходить с умом. Не прислушались. То ли не услышали, то ли ума не хватило.

Команда Порошенко торопится воспользоваться всеми "прелестями" объявленного на Украине военного положения. Ну а что, напрасно, что ли, старались, провокацию на подходе к Крымскому мосту затевали. К тому же военное положение, по удивительному стечению обстоятельств, главным образом ввели там, где рейтинг президента подозрительно низок. Так что теперь можно действовать без оглядки – никаких несогласных, никаких протестов и, главное, никаких выборов в обозримом будущем – а там как пойдет.

Так что надо выжать из ситуации все, что только можно. И понеслось. Пригрозили "убить" примерно 40 экономических соглашений с Россией. Запретили мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет въезд на территорию незалежной. Учения в Азовском море провели, тренировались поражать воздушные цели. А еще ребята из СБУ обыск у наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла провели. И нашли , о ужас, книгу. "Украинская Православная Церковь: отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы", так она называется. Пришлось изъять Похоже, то, что радикалам, нападавшим на Лавру, не удалось, теперь продолжают эсбэушники.

И это "подвиги" всего лишь за один день. Результат, правда, сомнительный. Украинские военные учения российских летчиков не напугали, они не раз в год, в отличие от соседей, а по два раза в неделю отрабатывают действия по уходу от зенитных ракет противника и готовы ко всему, в случае чего. "Убийство" соглашений с Россией – это скорее убийство экономики незалежной. Прекращение поставок в Россию может привести к потере до 5% ВВП, предупреждают украинские экономисты.

Потока молодых и не очень мужчин из России на границе с Украиной тоже за последние годы не наблюдалось. Так что слова Порошенко, что таким образом Киев хочет помешать Москве "формировать отряды частных армий", чтобы "не дать россиянам совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году", не выдерживают никакой критики. Думается мне, хотели бы – совершили бы. На самом деле цель этого запрета – разорвать те человеческие связи, которые существуют между нашими странами. Именно они, как мне кажется, и являются главным фактором, заставляющим Москву занимать весьма сдержанную позицию в ответ на все безрассудные выходки незалежной. Но любому терпению рано или поздно приходит конец. Инцидент с кораблями в Черном море тому подтверждение. И сколько бы ни увещевала Ангела Меркель Киев продемонстрировать "умный подход" к этой ситуации, ее то ли не слышали, то ли кому-то ума не хватает. А может мы все просто чего-то не понимаем. Заявил же Порошенко в интервью Sky News, что "если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, в этой ситуации выиграет лишь один человек. Знаете кто это? Это господин Путин". И что тут скажешь?

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik