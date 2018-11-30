На лужайке у Белого дома он сказал, что сейчас лучшее время для встречи. А через час из самолета дал понять, что это время истекло. И никакого противоречия. Лучшее-то время было на лужайке. Но Путина там не было. А в самолете уже были совсем другие.

Явка провалена. Трамп думал, думал и передумал Your browser does not support HTML5 audio

Пожалуй, даже самые ушлые из демократов не переведут послание Трампа Путину как сигнал, что явка провалена: "Извини, встретиться не смогу. Мой бывший, адвокат К., начал колоться про мои связи. Надо переключить внимание. А то, боюсь, прижмут. Прошу, не возвращай пока У. корабли и матросов. Я за это время что-нибудь придумаю. Служу Р. Твой Д.". Все-таки это он хорошо придумал – отменить свидание как бы из-за керченской истории. Хотя очевидно же, что это – шифровка. С чего бы это вдруг он ставил их встречу в зависимость от судьбы нарушителей границы, если все знают, что на Путина шантаж не действует.

При этом ни слова об "агрессии", ни полслова о "цене, которую придется заплатить". А в конце и вовсе не удержался. "Я с нетерпением жду содержательного саммита, как только ситуация будет разрешена!". Это же прямой текст. Жду, не могу. Только разрешение получу. Но даже Порошенко ничего не заподозрил. Похвалил. Признал в президенте США настоящего президента США. "Вот так, – написал, – поступает великий лидер". Конечно, не Нобелевская премия мира. Но так Дональда еще никто не называл. А то, что "кому и кобыла – невеста", это, само собой, не про него. Во-первых, он же не Хиллари. Во-вторых, чай, не "12 стульев", ему бы за один удержаться.

В общем, пятница у него выдалась в четверг. Причем сразу семь. Так что их лимит за неделю он уже выработал – "двадцатка" может не переживать. На лужайке у Белого дома он сказал, что сейчас лучшее время для разговора с Путиным. А через час из самолета дал понять, что это время истекло. И никакого противоречия. Лучшее-то время было на лужайке. Но Путина там не было. А в самолете уже были Помпео, Болтон и Келли. На троих и сообразили, как отвадить босса от "токсичного" рандеву, чтобы и рыбку съесть, и в Аргентине сесть. Ведь, по сути, это был его "разворот над Атлантикой". Только без изменения курса.

Он как Антей. Стоило оторвать его от земли – и "поплыл". Думал, думал и передумал. В смысле, как переел. А переел – отравился. Любой диетолог скажет. СМИ же теперь говорят, что "отсутствие новостей – тоже новость". Даже две. Плохая и хорошая. С одной стороны, все-таки плохо, что они не уединятся. Но это значит, что Трамп не введет, как после Хельсинки, новые санкции, чтобы доказать, что он на этой встрече не уступил. Он введет их без встречи. Но это у них – как вводится. Значит, опять же, все в порядке вещей.

Все ли в порядке с головой – это вопрос не к политологам. Гораздо точнее об этом скажут те, кто клятву Гиппократа давал. Им искать причину столь резких перепадов настроения. Переходный ли это возраст, беременность, или синдром дефицита внимания с гиперактивностью. И это если не брать патологии: например, химический дисбаланс головного мозга. Это же симптоматично, что "химия" с Путиным у Трампа вроде бы есть, а баланс с американским истеблишментом никак найти не удается.

Их пути в Аргентине все равно пересекутся. И тут уж Трамп покажет, кто настоящий мировой игрок. В прятки. Только ему надо будет очень постараться. Путин, конечно, не скажет: "я иду искать". Но ведь если кто не спрятался, он – не виноват.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik