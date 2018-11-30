Вот она – ирония судьбы. Опять Кельн. Это же с него, по сути, и началось ее падение. А в Буэнос-Айрес в итоге Меркель полетела регулярным рейсом. Тоже нет худа без добра. Пора привыкать.

Недолет. Ангела Меркель благополучно пропустит первый день "двадцатки" Your browser does not support HTML5 audio

Кому-то сложно попасть в десятку. А она не попала в "двадцатку". Собиралась в Буэнос-Айрес, но оказалась в Кельне. Недолет. В самый неподходящий момент техника подвела. Ангела Меркель утратила связь с землей. И на этот раз это совсем не фигура речи. Потому что из-за сбоя электронных систем на правительственном лайнере. Хотя фигура была. Высшего пилотажа. Потому что посадить "аэробус" с полным баком горючего на короткой взлетно-посадочной полосе – а в Кельне сейчас лишь такие – может только ас. Пожарным все-таки пришлось вмешаться – из-за резкой остановки тормоза А340 перегрелись. Но это уже было хотя бы на земле.

Немецкие спецслужбы теперь устраивают разбор полета: точно ли это – стечение обстоятельств? Говорят, у них первой версией идет криминальный след. Пока не уточняют, откуда. Команды не было. Но что бы ни стало причиной воздушного сбоя, уже понятно, что иногда отсутствие если и не полезней, то заметней присутствия. Ну прибыла бы канцлерин в Аргентину как все – и была бы как все. А так можно посмотреть, что они без нее делать-то будут. Ведь и не "двадцатка" это у них сегодня вовсе, а "девятнадцатка". Даже звучит коряво. То ли дело 1 декабря, когда она вольется в их ряды.

А там, может, и ей нальют. Штрафную. Ей это явно не повредит. У нас, по крайней мере, так бы и сделали. А как еще после таких переживаний в себя прийти? Впрочем, по словам самой Меркель, она даже не сразу поняла, что произошло. То есть осталась в своем стабильном состоянии. Она же года три назад перестала понимать, что происходит. Решила сидеть до последнего. И только когда последним пал Гессен, догадалась, что пора на выход.

Так ей и сказали, когда они не там сели. Вот она – ирония судьбы. Опять Кельн. Это же с него, по сути, и началось ее падение. После той самой ночи длинных рук. "Единичный случай не должен заставлять нас менять всю систему", – в том же стиле, что и "ничего страшного, мы справимся", попыталась она опять успокоить общественность. И только СМИ предательски напомнили, что это не первый "косяк" правительственного авиапарка. Ломался самолет министра обороны Урсулы фон дер Ляйен. И канцлерин уже приходилось откладывать вылет в Каир из-за неполадок.

Но на этот раз неприятность беспрецедентно застала ее не на земле. Выходит, хваленая немецкая машина уже и в воздухе "портачит". И это гораздо неприятней опоздания на саммит G20. От того, что она пропустит один день, даже если на него приходится встреча с Трампом, она ничего не потеряет. Тем паче что ей уже нечего терять. Причем не только по гамбургскому счету, но и по кельнскому. Ведь теперь и она поняла, что есть вещи важнее власти. Например, просто жить. В Буэнос-Айрес в итоге Меркель полетела регулярным рейсом. Тоже нет худа без добра. Пора привыкать.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik