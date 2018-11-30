Гринчем, похитившим Рождество, оказались… немецкие чиновники

Вряд ли создатели сказки о том, как злобный Гринч похитил Рождество, подразумевали под этим персонажем кого-то конкретного. Прототипа у него явно не было. А вот продолжатели его начинаний появились. Ими оказались власти немецкого города Рот, что расположился в федеральной земле Бавария. Эти уважаемые мужи в преддверии Рождества запретили детям писать письма Санта-Клаусу. Не думайте, что они перепили баварского. Выступить в роли злодея, отнявшего у детей праздник, их вынудил новый закон Евросоюза о защите персональных данных.
Чтобы детишки все-таки смогли оставить свои пожелания и не остались без рождественской сказки, чиновники экстренно разрабатывают образец документа, который смогут заполнить родители. А вот в Еврокомиссии от этой нерождественской истории открестились. Дескать, власти Рота неправильно интерпретируют законодательство. Учитывая, что до Рождества еще есть время, остается надежда, что детишки все-таки смогут отправить свои послания доброму чудотворцу – так же, как это делали их родители и деды. Ведь в конце сказки характер злодея исправился, и Гринч вернул праздник горожанам.
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik