Время нынче в Евросоюзе смутное. Вот и выступает каждый с какой-нибудь, да с мутью. Вот и Берлин подкинул нетривиальную идею – формально вроде бы как речь про ЕС, а на самом деле про весь мир. И про Германию заодно.

…и все за одного. Берлин заинтересовался французским местом Your browser does not support HTML5 audio

В Берлине решили если и не бить Париж его же оружием, то перевоспитать его же мушкетерством. Потому что "один за всех" – это хорошо. Но "все за одного" – лучше. Потому что все так все. Именно это и имел в виду вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц, когда предложил Франции уступить свое постоянное место в Совете Безопасности ООН – с правом вето, само собой – всему Евросоюзу. Такой поступок, пояснил он для тех, кто заподозрил было его в желании хоть как-то пропихнуть Германию в элиту Совбеза, позволит европейскому сообществу "обрести единый голос" на этой площадке.

При этом Шольц не возражает, чтобы голос этот звучал по-французски. Он допускает оговорку, согласно которой в должности полпреда ЕС неизменно будет гражданин Пятой Республики. Ну, или какой она станет по счету, когда они наконец договорятся. Шольц рассчитывает на среднесрочную перспективу. Оптимист. Хотя немцев понять можно. Куют железо, пока кое-кто надувает щеки. Им самим-то по известным причинам вход в клуб избранных заказан. А тут поймали Макрона на слове. Коль он так печется о евросолидарности и ратует за новые горизонты ЕС, ему и поднимать союз на небывалую высоту. Всего-то и надо, что отписать ему свое кресло в Совбезе.

Тут, правда, один вопрос по процедуре. Мало уломать Францию, придется поработать со всеми членами ООН. Изменения в Совете Безопасности требуют вмешательства в устав организации. А это – всеобщее голосование. Впрочем, до него не дойдет. Все закончится на Франции. Макрон, конечно, не против колхоза, но не в своем селе. А то вначале им право вето подавай, затем коды от ядерного оружия. А зачем ему делиться тем, что его выгодно отличает… да хотя бы от той же Германии. Это же она его просит, а не он.

Впрочем, после Шольца и не она одна. Нетрудно догадаться, как сильно его идея понравится какой-нибудь Прибалтике. Это же и она, получается, вправе будет считать себя постоянным членом. Пожалуй, если кто-то захочет довести мысль вице-канцлера до абсурда, то лучшего примера ему и не подобрать. Ну, если только вот этот: Совбез и в нынешнем виде ничего принять не может – во что он превратится, если ему каждый раз и по любому поводу придется ждать чрезвычайных саммитов ЕС. А потом и экстренных.

Хотя по сравнению со всем прочим бредом, что предлагают всякого рода "реформаторы" ООН, этот выглядит вполне логично. По крайней мере, из Берлина. Ладно, до Brexit'a у ЕС было два постоянных члена. Останется-то один. И не то чтобы немцы не доверяли французам, но ведь и те в какой-то момент могут подумать, что своя рубашка ближе к телу. А моментов-то этих становится слишком много. Время нынче в Евросоюзе такое. Смутное. Вот и выступает каждый с какой-нибудь, да с мутью.

Тот же Макрон, например. То европейская армия у него против США, то отказ от консенссуса, то "Европа двух скоростей". Фонтан идей. Вот ему и предложили, как Козьма Прутков, заткнуть фонтан. "Давай делись", – как бы призывают его немцы делом доказать свою евросолидарность. И вроде бы, кажется, что прижали к стенке. Но вряд ли он почувствует дискомфорт. Если он и прижался, то в своем постоянном кресле и со своим правом вето.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik