Смажьте санкционный рычаг! США учат Европу быть жесткой

"Не подходи ко мне, я обиделась". Песенку, похожую на эту, в очередной раз завели в США для Евросоюза – европейцы отбиваются от рук, не ровен час, еще с Россией подружатся

Члены Евросоюза манкируют своими обязанностями и даже прямо сачкуют. К такому выводу американские эксперты подвели официального представителя госдепартамента США Хезер Науэрт. Ссылаясь на их мнение, она заявила, что не все европейские страны, которые ввели санкции против России, полностью их выполняют. И что санкции должны быть более эффективными.

Косвенно признав неэффективность антироссийских санкций – ну, или их небольшую эффективность, Хезер Науэрт прямо сказала, что США несут основное бремя борьбы на том фронте, где американцы больше всего рассчитывают на европейские плечи поддержки. "Фронт" этот – помощь Украине. Логика борьбы, как мы знаем, такая: надавил на Россию – помог Украине. Ведь те самые санкции, которыми, как кажется Науэрт, стали пренебрегать в Евросоюзе, родились из известных украинских событий. И ни в коем случае нельзя дать заржаветь – ни санкционному рычагу, ни, разумеется, механизму превращения Украины в "анти-Россию". И вот по прошествии пяти лет с начала "превращения" оказывается, что США "занимаются этим вопросом в основном в одиночку". Именно так сказала официальный представитель Госдепа.

Почему же европейские союзники США делают недостаточно много для помощи Украине? Да и что они делают-то, в самом деле? А делают они то, что США их делать вовсе не просили. Их просили – помогайте Украине! Они же вместо этого позволяют России увлечь себя строительством газопровода "Северный поток-2"! Вы что там, с ума посходили, – почти открытым текстом несется из-за океана! Задумайтесь еще раз, так ли уж нужен вам этот "поток", если он помогает России, а не Украине! В Европе думали и даже задумывались – и все равно строительство идет. А из США – все то же: нет, вы подумайте, хорошенько подумайте. Неправильно думаете, думайте снова…

Дошло до того, что европейцам пришлось секретно собираться и почти шепотом обсуждать то, что обсуждать хочется, а в США не велят: меры по укреплению доверия. Не ужесточение антироссийских санкций, а восстановление доверия между теми, кто всегда были партнерами. Именно по этой, европейской, а не американской повестке в Брюсселе прошло закрытое заседание комитета по политике и безопасности. Хочется верить, что Евросоюз, наконец, дошушукается до чего-нибудь реально полезного лично для себя, а не только для США. Но если "для себя", то это значит – вместе с Россией.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik