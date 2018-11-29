Смажьте санкционный рычаг! США учат Европу быть жесткой

"Не подходи ко мне, я обиделась". Песенку, похожую на эту, в очередной раз завели в США для Евросоюза – европейцы отбиваются от рук, не ровен час, еще с Россией подружатся
Члены Евросоюза манкируют своими обязанностями и даже прямо сачкуют. К такому выводу американские эксперты подвели официального представителя госдепартамента США Хезер Науэрт. Ссылаясь на их мнение, она заявила, что не все европейские страны, которые ввели санкции против России, полностью их выполняют. И что санкции должны быть более эффективными.
Косвенно признав неэффективность антироссийских санкций – ну, или их небольшую эффективность, Хезер Науэрт прямо сказала, что США несут основное бремя борьбы на том фронте, где американцы больше всего рассчитывают на европейские плечи поддержки. "Фронт" этот – помощь Украине. Логика борьбы, как мы знаем, такая: надавил на Россию – помог Украине. Ведь те самые санкции, которыми, как кажется Науэрт, стали пренебрегать в Евросоюзе, родились из известных украинских событий. И ни в коем случае нельзя дать заржаветь – ни санкционному рычагу, ни, разумеется, механизму превращения Украины в "анти-Россию". И вот по прошествии пяти лет с начала "превращения" оказывается, что США "занимаются этим вопросом в основном в одиночку". Именно так сказала официальный представитель Госдепа.
Почему же европейские союзники США делают недостаточно много для помощи Украине? Да и что они делают-то, в самом деле? А делают они то, что США их делать вовсе не просили. Их просили – помогайте Украине! Они же вместо этого позволяют России увлечь себя строительством газопровода "Северный поток-2"! Вы что там, с ума посходили, – почти открытым текстом несется из-за океана! Задумайтесь еще раз, так ли уж нужен вам этот "поток", если он помогает России, а не Украине! В Европе думали и даже задумывались – и все равно строительство идет. А из США – все то же: нет, вы подумайте, хорошенько подумайте. Неправильно думаете, думайте снова…
Дошло до того, что европейцам пришлось секретно собираться и почти шепотом обсуждать то, что обсуждать хочется, а в США не велят: меры по укреплению доверия. Не ужесточение антироссийских санкций, а восстановление доверия между теми, кто всегда были партнерами. Именно по этой, европейской, а не американской повестке в Брюсселе прошло закрытое заседание комитета по политике и безопасности. Хочется верить, что Евросоюз, наконец, дошушукается до чего-нибудь реально полезного лично для себя, а не только для США. Но если "для себя", то это значит – вместе с Россией.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.