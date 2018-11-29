"Дави их!…" Как Прибалтика "таранила" Россию из-за инцидента в проливе

Три прибалтийские страны, стоящие на охране западных ценностей от ценностей восточных, решительно осудили действия России в Керченском проливе. Но сделали это гибридно.

Когда Латвия, Литва и Эстония встают на дороге плечом к плечу, то любая "кавказская пленница" убирает ногу с педали газа. Сила, может, и не чувствуется, но вера и решимость точно есть. Если вы думаете, что подбадривающие или осуждающие крики бабушек с балконов никак не влияют на исход драки во дворе – это заблуждение. Если бабушки появились, то неизменно появятся все службы, которым можно звонить в случае чего. А значит – и мордобою конец.

Вот привыкли мы в Прибалтике не удивляться низости нескончаемой российской агрессии, и вот опять. Как всегда, неожиданно – в воскресенье, заставляя многих ехать на работу, включать устройства для утыкания зрачков. Как всегда – вероломно, подло, коварно, нецензурно. Шли себе мирные хорошие украинские кораблики, ничего такого не думали, кого сейчас из их начальников ни спроси. И тут эти хулиганы давай бить в бока, отбирать вещи, хватать за чубы, пихать в трюмы. Ну, просто какой-то вопиющий кошмар.

Конечно, Прибалтика непременно должна была дать свой решительный таран на таран. Быстрее всех отреагировала Литва. Интуитивные молодые литовские ребята, которые нарисовались с вдруг подвернувшимися флагами Украины и НАТО перед российским посольством, а также форумные свободные россияне своим телом сделали "Стоп" политике Кремля. Конечно, не отсиделась в окопе и госпожа президент. Это, говорит, не закрытый, а открытый перелом. Немедленно призвала не медлить.

В Латвии МИД выступил с решительным осуждением, а его глава, которому есть чем гордиться, потребовал чего-нибудь твердого и последовательного. Патриотическим депутатам сейма не понравился таран, который они сочли неприемлемым. Не умеете нормально таранить – куда лезете? И вообще, мол, что за дела? Было фигурное катание с элементами синхронного плавания и тут на тебе: хоккейный силовой прием – соперника в борт.

Дольше всех думали в Эстонии. Но когда придумали, Россия содрогнулась. Вызвали посла РФ в местный МИД, чтобы посмотреть в глаза. И президент добавила огня: это, говорит, война в Европе, вставай, страна моя огромная. И, мол, давайте уже вещи своими именами называть. Вот я этот микрофон, к примеру, своим именем и назову.

Россияне в ответ посмеиваются, но уже понятно, что это нервное. Страшно представить, что в Москве творится. Поговаривают, что веревки и мыло скоро исчезнут. Потому что не надо злить прибалтийских тигров. Давили, давим и будем давить. Может, борт и не помнем, но следы от шерсти на нем точно останутся.

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика