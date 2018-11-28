Брюссель и так на Албанию "Косово" смотрит, а ее премьер еще и страху нагоняет. Не примете, пугает, в ЕС – дойду до края. И присоединю его. И рассказывайте потом России про то, что Косово – это не прецедент.
Плясать от Печа. Албания и Косово запланировали объединение
Как у них все кстати получилось. Прямо один к одному. Вначале Косово вдруг всеми своими жалкими силами вздумало изображать из себя государство. А теперь понятно, какое. На совместном заседании правительств Албании и автономии премьер первой Эди Рама объявил о разработке "общей стратегии объединения албанцев к 2025-ому году". Случилось это в косовском городе Печ. Стало быть, и плясать надо от Печа.
А то некоторые из самых наивных все никак в толк взять не могли, с чего это Приштина армию создает вопреки резолюции Совбеза ООН, стопроцентные пошлины на товары из Сербии вводит вопреки хотя бы элементарной порядочности и гуманизму – местных сербов без еды оставляет. А потому что она не для себя старается. А для общего албанского блага. А ему сербы не нужны. Ему бы Македонии чуть-чуть оттяпать, Черногории кусок, да той же Сербии еще местами. Но сначала Косово, коль осталось только подобрать.
"Эди Рамачное" соглашение с косовским премьером Харадинаем, в числе прочего, предусматривает исследования на тему "Албанская нация в ближайшие 50 лет". Это, как говорят, чтобы создать фундамент объединения. Но за основу, видимо, возьмут Албанию лет за 75. До того. Когда она последний раз была "Великой". Это фашисты тогда "постарались". Связали все населенные албанцами земли на Балканах в одно "производство". Точнее, в свое "дочернее предприятие". Потом и сюда пришел мир, и здесь все стало на свои места. Но "паналбанская" идея все вернуть осталась.
Тем более что сейчас это же модно. "Сделать и Албанию снова Великой". В Тиране, во всяком случае, недвусмысленно намекают на то, что США поддерживают ее территориальные амбиции. Так что у Рамы на Приштину не только свои планы. Это правда. Но не вся. Ему лично она нужна как жупел, для шантажа Евросоюза. Брюссель и так на Албанию "Косово" смотрит, а ее премьер еще и страху нагоняет. Не примете, пугает, в ЕС – дойду до края и присоединю его. И рассказывайте потом России про то, как космические корабли бороздят Большой театр, и что Косово – это не прецедент.
"Объединение, – как-то сказал он, – неизбежно: или через совместную интеграцию в Евросоюз, или реакцией на его слепоту и лень". Разве это не жутко? Но пугало имеет смысл, только если оно в огороде. Поэтому вряд ли Рама всерьез намерен внести его в свой дом. По крайней мере, пока он надеется войти в дом европейский. А он надеется. А в ЕС ряд государств автономию на порог не пустят. Они же ее так и не признали за страну.
И, видимо, не признают, так как им дороже выйдет. Потому что выйдет из них. У Испании – Каталония. У Кипра – Северный Кипр. У Греции – свои, между прочим, когда-то албанозаселенные территории тоже. А если и они к Тиране потянутся? Так что вариант "это со мной" у Рамы в ЕС не пройдет. Значит, пугать Косово остается только сербов. Так себе "историческая миссия". Но в том и "ценность" осколка, что на него могут наступить и пораниться.
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