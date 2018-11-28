Спецслужбы США ведь еще могут написать Трампу, что в инциденте в Керченском проливе виноват… Нет, конечно, не Киев. А "этот ужасный мир". Но с Трампом лучше так не шутить.

"Кушать подано". Трамп готов "съесть" то, что ему "подложили" в Киеве Your browser does not support HTML5 audio

"Возможно, встреча не состоится. Мы, может, вообще не проведем эту встречу". Как всегда дважды, когда ему нужен контрольный, чтобы из головы не вылетело, произнес Трамп в интервью The Washington Post. И как-то сразу вспомнился Париж. Когда все там были. Сначала Порошенко ждал, что с ним поздоровается Трамп. Затем Трамп ждал, что с ним поздоровается Путин. И, в отличие от Порошенко, дождался. А потом их рассадили, как в школе закадычных друзей, чтобы не переговаривались и не срывали мероприятие.

А потом Трамп подмигивал через стол. А потом Путин поддразнивал журналистов. И, видимо, Макрона. Потому что сказал, что все равно они переговорили. И тогда все решили, что на "двадцатке" они развернутся как следует. Что в Аргентине будет то еще танго. И советник по нацбезопасности Болтон накануне подтвердил, что точно будет. И даже повестку набросал. А там вся география. Вот только насчет Керченского пролива он был не уверен. Как знал. Что у его босса еще может что-то щелкнуть. Щелкнуло.

Пока, правда, не совсем понятно, что это был за звук. Трамп включил шоумена, решив неопределенностью повысить значительность их свидания? Все ждут, а тут интрига. Или выключил мозги, чтобы восприятию информации ничего не мешало? "Я жду полный отчет от спецслужб об инциденте в Черном море. Он будет иметь огромное значение", – поставил он подготовку к полноценному формату на паузу. Спецслужбы США, конечно, для того и существуют. В том числе и на Украине. Зря, что ли, они в СБУ целый этаж занимают. Расскажут Трампу все как было. Придумано. Ими.

Только другими словами. Например, "Никополь" и "Бердянск" вошли в Россию. Если не уточнять, что это не города, то снова получается российская "аннексия". Не скажут же они, что Киев по их совету потому и послал свои боевые корабли на провокацию, чтобы русские их не пустили. Что "посудины" эти для того и нужны, чтобы было "кушать подано!". И Трамп, похоже, готов это "съесть". Рот, по крайней мере, открыл. "Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии", – опять с повтором сказал он явно не об Украине, поскольку это означало бы признание Крыма российским.

И совсем не о США, поскольку тогда за этим последовал бы приказ о выводе американских войск как минимум из Сирии. А последует, может быть, отказ от диалога с Путиным. Потому что для Трампа это всегда слабое место. Не потому что он проигрывает. А потому что диалог с Путиным – это тема, которая позволяет внутренним противникам Трампа выставить его проигравшим. А он этого не любит. Но отмени он переговоры безо всякого повода, опять явил бы свою слабость и зависимость от мейнстрима. А если из-за инцидента, то вроде как проявил характер. Так что не исключено, что Трамп не последний, кто был заинтересован в этой украинской вылазке.

Так это или нет, но вечер в Буэнос-Айресе перестает быть томным. Всем уже интересно, как Трамп будет уходить от Путина. Или вместе с Путиным? Как в Париже. Впрочем, варианты еще остаются. Спецслужбы США ведь могут написать ему, что и тут "виноват этот ужасный мир". Но с Трампом лучше так не шутить. "А Мухаммед-то тут при чем?", – может разволноваться он. Он же, судя по всему, все-таки не шоумена включил. А наоборот.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik