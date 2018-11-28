Спецслужбы США ведь еще могут написать Трампу, что в инциденте в Керченском проливе виноват… Нет, конечно, не Киев. А "этот ужасный мир". Но с Трампом лучше так не шутить.
"Кушать подано". Трамп готов "съесть" то, что ему "подложили" в Киеве
"Возможно, встреча не состоится. Мы, может, вообще не проведем эту встречу". Как всегда дважды, когда ему нужен контрольный, чтобы из головы не вылетело, произнес Трамп в интервью The Washington Post. И как-то сразу вспомнился Париж. Когда все там были. Сначала Порошенко ждал, что с ним поздоровается Трамп. Затем Трамп ждал, что с ним поздоровается Путин. И, в отличие от Порошенко, дождался. А потом их рассадили, как в школе закадычных друзей, чтобы не переговаривались и не срывали мероприятие.
А потом Трамп подмигивал через стол. А потом Путин поддразнивал журналистов. И, видимо, Макрона. Потому что сказал, что все равно они переговорили. И тогда все решили, что на "двадцатке" они развернутся как следует. Что в Аргентине будет то еще танго. И советник по нацбезопасности Болтон накануне подтвердил, что точно будет. И даже повестку набросал. А там вся география. Вот только насчет Керченского пролива он был не уверен. Как знал. Что у его босса еще может что-то щелкнуть. Щелкнуло.
Пока, правда, не совсем понятно, что это был за звук. Трамп включил шоумена, решив неопределенностью повысить значительность их свидания? Все ждут, а тут интрига. Или выключил мозги, чтобы восприятию информации ничего не мешало? "Я жду полный отчет от спецслужб об инциденте в Черном море. Он будет иметь огромное значение", – поставил он подготовку к полноценному формату на паузу. Спецслужбы США, конечно, для того и существуют. В том числе и на Украине. Зря, что ли, они в СБУ целый этаж занимают. Расскажут Трампу все как было. Придумано. Ими.
Только другими словами. Например, "Никополь" и "Бердянск" вошли в Россию. Если не уточнять, что это не города, то снова получается российская "аннексия". Не скажут же они, что Киев по их совету потому и послал свои боевые корабли на провокацию, чтобы русские их не пустили. Что "посудины" эти для того и нужны, чтобы было "кушать подано!". И Трамп, похоже, готов это "съесть". Рот, по крайней мере, открыл. "Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии", – опять с повтором сказал он явно не об Украине, поскольку это означало бы признание Крыма российским.
И совсем не о США, поскольку тогда за этим последовал бы приказ о выводе американских войск как минимум из Сирии. А последует, может быть, отказ от диалога с Путиным. Потому что для Трампа это всегда слабое место. Не потому что он проигрывает. А потому что диалог с Путиным – это тема, которая позволяет внутренним противникам Трампа выставить его проигравшим. А он этого не любит. Но отмени он переговоры безо всякого повода, опять явил бы свою слабость и зависимость от мейнстрима. А если из-за инцидента, то вроде как проявил характер. Так что не исключено, что Трамп не последний, кто был заинтересован в этой украинской вылазке.
Так это или нет, но вечер в Буэнос-Айресе перестает быть томным. Всем уже интересно, как Трамп будет уходить от Путина. Или вместе с Путиным? Как в Париже. Впрочем, варианты еще остаются. Спецслужбы США ведь могут написать ему, что и тут "виноват этот ужасный мир". Но с Трампом лучше так не шутить. "А Мухаммед-то тут при чем?", – может разволноваться он. Он же, судя по всему, все-таки не шоумена включил. А наоборот.
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