Полный "оксандронол". В Латвии случился допинговый бумеранг

Латвийские спортсмены часто и охотно обличали Россию. Требовали отобрать медали и соревнования. И тут на тебе: обличать нужно, оказывается, себя.

Допинг в спорте – как смертельные болезни в жизни. Всегда негаданно, как снег на голову, почти всегда как приговор. К кому нагрянет – предположить невозможно, сколько ни угадывай. Пробы чистые – дела грязные, пробы грязные – дела чистые. Никаких закономерностей. Хотя еще недавно, казалось бы, одна железная примета все-таки была: если русский, да еще если чего-то выигрывает – то жди новостей. Нет следов в пробе "А"? А есть ли следы на пробе "А", а? Нет? А есть ли рядом с пробой "А", а? Что, и тут ничего? А есть ли следы, ведущие к пробе "А"? Хорошо. А нет ли следов в пробе "Б", а? И так далее, до слов "ну вот, видите, мы ж говорили – не чисто".

Каждый раз, когда что-то эдакое открывалось, через латвийских функционеров проходила волна возбуждения. Некоторые не выдерживали и возбуждались так, что выпрыгивали из штанов. То призывая отдать медаль, то призывая вернуть. То призывая отобрать все, что нажито непосильным, то призывая отобрать место, где отбирают. И все было весело, все было понятно.

Но тут, как гром среди ясного – в допинг-пробе латвийской легкоатлетки Инеты Радевич найдено что-то злоумышленное по кличке "оксандронол". Перепроверено и найдено снова. И что обидно – гадость эту не объяснишь синдромом дефицита внимания, как у одной американской гимнастки, или невинной помадой или случайным крепким поцелуем. Тут, мол, просто так – никак.

Особенно неприятно, что история давняя – со времен олимпийского Лондона. С того времени много того, в чем ищут допинг, утекло. Легкоатлетке на грудь повесили Орден Трех звезд – высшую награду Латвии. Более того, в прошлом году назначили главой Союза легкой атлетики страны. А теперь случился такой вот жизненный "оксандронол". Пришлось раскланяться и очистить полочки.

Наши патриоты, конечно, попытались поискать в истории подвох. Припомнили, что бывшая спортсменка замужем за российским хоккеистом. Мол, едят они с ним из одной сковородки, где россиянин – там и Россия, а где Россия – там сами знаете что. Но как-то идея душевного подъема не дала. Неясностей много, предсказать действия антидопингового бога невозможно – кому кару нашлет, в какую сторону допинговый бумеранг закрутит – понятия нет. Лучше не гневить. И вообще лучше пальцами не тыкать и не смеяться. Насмеялись уже.

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия