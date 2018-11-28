Ставки на повышение: Порошенко подстилает соломку

Петр Порошенко ввиду чудовищных экономических проблем в стране, своего провального рейтинга в преддверии президентских выборов и грядущего уменьшения транзита российского газа через Украину, из провокации Киева около Керченского пролива пытается извлечь максимальную политическую выгоду.
Киев обратился к Вашингтону с просьбой разместить американскую военную базу на границе с Россией. А Порошенко для пущего ужаса заявил, что его стране якобы угрожает "полномасштабная война". Об этом, по его словам, свидетельствует информация разведки, согласно которой рядом с территорией незалежной наблюдается небывалое сосредоточение российских военных и бронетехники.
И опять ощущение дежавю, как при просмотре свежих видеороликов с беснующимися молодыми радикалами у российских диппредставительств в украинских городах и их речевками про то, что они хотели бы сделать с "москалями". Начиная с 2014 года Украина десятки, если не сотни раз заявляла о все новых и новых масштабных сосредоточениях российских войск на границе. Все успели тогда привыкнуть к этим вбросам и просто на них не реагировали. Но теперь случай особый. Действующему президенту надо выигрывать выборы, а пока шансов никаких. Если же поражение, то ему светит суд или даже целая череда судебных процессов. Кто-то называет Порошенко неадекватным. Другие считают, что он, наоборот, очень рационален. И на реальный военный конфликт с Россией для создания образа героического лидера – защитника нации от "агрессора" – не пойдет. Может, это и так. Но эксцесс исполнителя никто не отменял.
И тем не менее. У кого-то из украинских военнослужащих, включая командиров, в какой-нибудь момент могут сдать нервы, либо же будет неправильно прочитан очередной месседж из Киева, который намерен по привычке обойтись виртуальной войной. И тогда беды не миновать.
Понимает ли это Порошенко? Скорее всего, да. Но он уже запустил механизм, в том числе введя в ряде областей Украины военное положение, частью которого автоматически стал сам. Этот механизм вполне может начать "дурить" и перестать подчиняться любой логике. Видимо, чтобы заранее создать комфортную площадку для отхода президента, Киевом была разыграна импровизированная сцена с несостоявшимся звонком Порошенко Владимиру Путину. Тот якобы пытался дозвониться российскому лидеру сразу после инцидента в Черном море, но из этого ничего не получилось. Типа телефоны молчали. Лишь одинокие гудки в глухой пустоте.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik