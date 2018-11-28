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Ставки на повышение: Порошенко подстилает соломку

(обновлено: 13:17 28.11.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины, где рассматривается решение о введении военного положения в стране. 26 ноября 2018Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины, где рассматривается решение о введении военного положения в стране. 26 ноября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Кто-то называет Порошенко неадекватным. Другие считают, что он, наоборот, очень рационален. И на реальный военный конфликт с Россией для создания образа героического лидера не пойдет. Может, это и так. Но эксцесс исполнителя никто не отменял.

Петр Порошенко ввиду чудовищных экономических проблем в стране, своего провального рейтинга в преддверии президентских выборов и грядущего уменьшения транзита российского газа через Украину, из провокации Киева около Керченского пролива пытается извлечь максимальную политическую выгоду. 

Президент США Дональд Трамп в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucc
Политолог объяснил слова Трампа о возможной отмене встречи с Путиным на G20
Вот уже и встреча в Аргентине Владимира Путина и Дональда Трампа, ожидающего доклада спецслужб, под вопросом. И набирается целая коллекция тенденциозных заявлений представителей ряда стран по поводу якобы агрессивных действий России и необходимости "отстаивать суверенитет Украины". И звучат призывы ужесточить санкции в отношении Москвы либо же выполнять уже введенные более эффективно. 

Киев обратился к Вашингтону с просьбой разместить американскую военную базу на границе с Россией. А Порошенко для пущего ужаса заявил, что его стране якобы угрожает "полномасштабная война". Об этом, по его словам, свидетельствует информация разведки, согласно которой рядом с территорией незалежной наблюдается небывалое сосредоточение российских военных и бронетехники. 

И опять ощущение дежавю, как при просмотре свежих видеороликов с беснующимися молодыми радикалами у российских диппредставительств в украинских городах и их речевками про то, что они хотели бы сделать с "москалями". Начиная с 2014 года Украина десятки, если не сотни раз заявляла о все новых и новых масштабных сосредоточениях российских войск на границе. Все успели тогда привыкнуть к этим вбросам и просто на них не реагировали. Но теперь случай особый. Действующему президенту надо выигрывать выборы, а пока шансов никаких. Если же поражение, то ему светит суд или даже целая череда судебных процессов. Кто-то называет Порошенко неадекватным. Другие считают, что он, наоборот, очень рационален. И на реальный военный конфликт с Россией для создания образа героического лидера – защитника нации от "агрессора" – не пойдет. Может, это и так. Но эксцесс исполнителя никто не отменял. 

Президент Украины Петр Порошенко во время тактических учений десантно-штурмовых войск в Житомирской области. 21 ноября 2018
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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Политолог: у Порошенко плохо получается разыгрывать карту "войны с РФ"
Вооруженные люди из ВСУ на границе с Россией, в том числе уполномоченные отдавать приказы, по факту, прежде всего, люди, а затем уже – функции. Задержанные украинские моряки, кстати, как раз это и продемонстрировали. Они "чисто по-человечески" выложили все секреты своего начальства, отдававшего им опасные приказы, тогда как могли молчать, ссылаясь на какие-нибудь конвенции. То есть реально погибать они не хотели, хотя, по сути дела, Киев отправлял их буквально на смерть. И должны теперь благодарить пограничников ФСБ за то, что те обошлись с ними очень корректно, имея право потопить суда нарушителей государственной границы. Которые, ко всему прочему, долгое время не реагировали на законные предупреждения российской стороны и требования покинуть территориальные воды страны. 

И тем не менее. У кого-то из украинских военнослужащих, включая командиров, в какой-нибудь момент могут сдать нервы, либо же будет неправильно прочитан очередной месседж из Киева, который намерен по привычке обойтись виртуальной войной. И тогда беды не миновать. 

Понимает ли это Порошенко? Скорее всего, да. Но он уже запустил механизм, в том числе введя в ряде областей Украины военное положение, частью которого автоматически стал сам. Этот механизм вполне может начать "дурить" и перестать подчиняться любой логике. Видимо, чтобы заранее создать комфортную площадку для отхода президента, Киевом была разыграна импровизированная сцена с несостоявшимся звонком Порошенко Владимиру Путину. Тот якобы пытался дозвониться российскому лидеру сразу после инцидента в Черном море, но из этого ничего не получилось. Типа телефоны молчали. Лишь одинокие гудки в глухой пустоте. 

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Эксперт о военном положении на Украине: у Порошенко есть цель, но нет плана
В Кремле заявляют, что каких-либо телефонных контактов глав двух государств не было. Однако известно, что Владимир Путин по инициативе Берлина общался по телефону с Ангелой Меркель. Петр Алексеевич, разумеется, записал этот факт себе в актив. Мол, это он – после неудачной попытки дозвониться в Москву – попросил фрау канцлерин связаться с президентом России. В общем, в этом акте спектакля Порошенко выступил в амплуа эдакого голубя мира, готового на любые уступки и стремящегося к деэскалации, а Москве вновь была отведена роль зловещего отрицательного героя. Но происходящее на политической сцене уже совсем не выглядит смешным. Некоторые участники труппы заигрались и "потеряли берега". 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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