С больной головы. В чем Европарламент обвиняет Россию

"Сам не едал, но дядя видал, как барин едал". Примерно таким "опытным знанием" руководствовались депутаты Европарламента, когда придумывали дела о хищениях России: в Крыму и – да что уж там мелочиться – по всей Европе.

Европарламент по милости депутатов-русофобов выставил себя собранием невежд и пофигистов. А как еще определить этот "кружок по интересам", который по инициативе представителей Польши разродился новыми обвинениями в адрес России? Россия, видите ли, незаконно вывозит из Крыма культурное наследие Украины (куда и, главное, зачем вывозит, конечно, не сказано). А еще Россия незаконно удерживает культурные ценности, похищенные в Европе во время Второй мировой войны (где именно и чьи ценности, тоже неясно)!

Дикость этих обвинительных претензий очевидна наиболее разумным членам ЕП. Так, депутат от Латвии Мирослав Митрофанов заметил, что "большой поддержки декларация не получит и может пройти только в силу неинформированности и равнодушия значительной части депутатов Европарламента". Под "неинформированностью" понимай историческое невежество, а "равнодушие" – это и есть пофигизм. Притом отягощенный русофобией.

Начнем с того, что Крым – это Россия, что никаких "сугубо украинских" ценностей на полуострове нет, что их не было и на протяжении тех 60-ти лет, когда Крым был частью Украины: ничего созданного исключительно для Украины и использования только украинцами по "историко-культурной линии" в Крыму попросту не существует. И в настоящий момент из культурного наследия Крыма ничего не вычитается – напротив, в его историко-художественные объекты идут значительные вложения, каких в "украинской истории" полуострова и близко не было.

Но в ЕП, как говаривал сатирик, не "интересуются знать" обо всех этих деталях. Зато очень хочется пофантазировать о том, кто, чего, куда и сколько вывез из Крыма, да замешать все это в кучу с перемещенными ценностями во время Великой Отечественной войны. А если так, то вот вам исторический пример. (Крохотный на фоне тех гигантских утрат, которые понесло в 40-е годы культурное наследие России – только России, а даже не всего Советского Союза: сегодняшний сводный каталог военных потерь насчитывает 1.177.290 единиц хранения, говоря музейным языком.) http://www.lostart.ru/ru/svodnyj_katalog/

Итак. В июне 1941-го в крымской Алупке работала передвижная выставка – 183 шедевра из знаменитого Русского музея, тогда еще ленинградского. Началась Великая Отечественная война, выставку эвакуировать не успели, экспонаты упаковали и оставили в Алупкинском дворце-музее. Во время немецко-фашистской оккупации Крыма дворец, разумеется, разграбили, и коллекции, включая собрание из Русского музея, отправили в Германию. Почти все из вывезенного пропало бесследно. Крым тогда, кстати, никакого отношения к Украинской ССР не имел, так что грабили именно российский полуостров. Впрочем, на него всегда потому и посягали: мало кому нравилось, что эта земля принадлежит России и что Россия всегда стоит за нее горой.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik