Тегеранская конференция: история забытого урока

В этот день, … лет назад
Двадцать восьмого ноября 1943 года начала работу Тегеранская конференция. Это была первая встреча лидеров "большой тройки" – Сталина, Рузвельта и Черчилля. Наконец-то договорились об открытии Второго фронта. Причем Сталину на этот раз оказалось добиться согласия гораздо легче, чем в 1941-м или 1942-м годах. Оно и понятно: после разгрома фашистов под Сталинградом и на Курской дуге Рузвельт и Черчилль понимали, чем для Гитлера закончится война с СССР. Главное теперь, чего хотели лидеры США и Британии – не допустить проникновения Советов в Европу. В Тегеране Черчилль даже предлагал открытие Второго фронта не во Франции, а на Балканах, чтобы отрезать советские войска от Центральной Европы. Лукавую идею Черчилля разделял и Рузвельт.
И еще. Западная пропаганда с содроганием в голосе говорила о том, какой трагедией было для немцев разделение их родины на две части. Дескать, в этом повинен Сталин. А не хотите: не две, а пять Германий? Именно на столько государств предлагал разделить Третий рейх Рузвельт. Вот такая получается политика с математикой и история с географией.
Но на банкете в Тегеране Черчилль в присутствии Сталина и Рузвельта, поднимая бокал, говорил: "Я встаю утром и молюсь, чтобы Сталин был жив, здоров. Только Сталин может спасти мир!". Маршал Александр Голованов в Тегеране был свидетелем того, как Сталин во время одного из обедов все время подливал Черчиллю армянский коньяк, да и сам вроде бы пил с ним на равных. Когда Черчилля вывели под руки из-за стола, Сталин подошел к недоуменному Голованову: "Что ты на меня так уставился? Не бойся, Россию не пропью. Зато он у меня завтра будет вертеться, как карась на сковородке!".
На Тегеранской конференции обсуждалось и послевоенное устройство мира. Удивительно, но несмотря на непреодолимые противоречия, основные договоренности "большой тройки" действовали (не без отклонений и кризисов) до начала XXI века. Сейчас, конечно, уроки Второй мировой войны подзабылись. К тому же для этих "уроков" на Западе вовсю пишут новые учебники. То, что войну с Гитлером выиграли англосаксы, там твердят уже лет двадцать. Но это только начало. За сиквелом последует и триквел. Американцы страсть как это обожают!
А еще их нынешние элиты вовсю говорят о том, что в принципе можно бы устроить маленькую победоносную ядерную войну. Против кого? Вариантов для ответа, как вы понимаете, немного. Сумасшествие, скажете. Ну, если вера в свое всесилие и непогрешимость – это одна из форм вялотекущей шизофрении, то действительно, без психиатрического диагноза тут не обойтись. Ну и, конечно, без тотальной пропаганды. Недавний опрос Military Times: почти половина американских военных верят в вероятность скорой войны, 71% военных назвали Россию главной угрозой для США, Китай таковой считают 69% опрошенных.
Конечно, тогда со стороны Сталина это был больше пропагандистский прием. Но сегодня возникает убеждение, что это давнее сталинское сравнение не очень-то уж и грешит полемическим преувеличением.
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik