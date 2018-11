Ему по-прежнему хватает скромности не замахиваться на лавры "короля рок-н-ролла". Рок-н-ролл он любезно оставляет Элвису.

Просто "Король". Трамп признался, что как Пресли, только светлый

Еще чуть-чуть и Дональд Трамп совсем потеряет лицо. Пока – доверенное. Но, говорят, что без него президенту и свое собственное будет сохранить гораздо сложнее. Впрочем, так говорят всегда, когда от него кто-то уходит. Но сейчас это его личный помощник Джордан Карем. Причем настолько личный, что широкая публика о нем толком ничего и не знала. Зато сам Трамп ни о ком другом еще не отзывался с такой теплотой. "Он был со мной с самого начала, и я ценю его преданность и приверженность моей администрации".

Карем курировал персонал, планировал поездки босса и, по сути, вел его дела. Как отмечают СМИ, в первую очередь хозяин Белого дома обсуждал с ним то, что собирался обсудить со всеми остальными. Неизвестно, эту гастроль Трампа в Миссисипи организовывал еще Карем или уже нет. Но именно здесь, признав утрату одного своего лица, глава государства тут же открыл миру другое. Правда, нужно обладать слишком богатым воображением, чтобы разглядеть его сквозь привычный образ лидера сверхдержавы. Но лет 60 назад, по его признанию, сверстникам и додумывать ничего не надо было.

"Вот волосы тебе перекрасить – вылитый Элвис Пресли", – говорили они ему. Так что сейчас он ничуть не прихвастнул перед жителями города Тьюпело – малой родины кумира. Просто передал привет из середины пятидесятых. Когда был Дональд маленький с кудрявой головой, хвалил он папу с маменькой за сходство со звездой. Честно сказал, что тогда это ему льстило. Не сказал, скольких романтических натур ему удалось "пленить" этими до бабочек в их животах знакомыми чертами. "Надо же, как Пресли, только светлый".

Так это или нет, но в какой-то степени теперь понятно, откуда что взялось. Все думали – Трамп как Трамп. А он – как Пресли. Потому и присвоил Элвису медаль Свободы, что долг платежом красен. Теперь они в расчете. Правда, один из них – посмертно. Можно представить, каких трудов Дональду стоило так долго держать это первородное сходство в себе. Даже во время президентской кампании ничем не выдавал, что они как две капли. Хотя в том же Миссисипи митинги устраивал. А там все никак понять не могли, кого он им напоминает? Но на всякий случай проголосовали как следует.

Он и сейчас бы не признался, чтобы, как он выразился, "меня не назвали высокомерным, а я не такой". Но кое-где в США его еще и не так называют. А так получается, что возводят напраслину на Пресли. Видели, как он ногу отставляет во время удара в гольфе? А если несколько раз и под музыку? Чисто Элвис. А "Сделаем Америку снова великой!". Разве это не "It's all right, Mama". И разве за все это он не вправе попросить у Америки "Love me tender, love me true".

При этом ему по-прежнему хватает скромности не замахиваться на лавры "короля рок-н-ролла". Рок-н-ролл он любезно оставляет Элвису Пресли. Ему самому вполне достаточно, если его будут звать просто "Король".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik