Нашкодившего пацана – ну, не убивать же его – привели за ухо к его старшим товарищам. И уже тем предложили поговорить. Но они от разговора ушли. А что тут скажешь. Попался же.
Ни стыда, ни Совета. США "отмазали" Украину от порки на Совбезе ООН
На улице такое случается. Шпана подсылает к приличному человеку самого мелкого из своих отморозков, чтобы плюнул тому на ботинок, нахамил или денег потребовал. А когда взрослый отваживает мальца – может, и подзатыльником, если слова не действуют – вываливает толпой и в "праведном гневе" набрасывается на того, кто "ребенка обидел".
В Черном море, видимо, планировалось что-то подобное. По крайней мере, этим самым "мальцом". Но он настолько "берега попутал", что вместо улицы залез в чужой дом. Еще и с "пукалками" наперевес. А это уже не провокация. Это – банальный, хоть и международный, криминал. Поэтому, когда "пацана" – не убивать же его – привели за ухо к его старшим товарищам и уже тем предложили выйти и поговорить, они от разговора ушли. А что тут скажешь. Попался же.
Так что "мы и наши европейские партнеры…", – начала полпред США Никки Хейли предсказуемо срывать экстренное заседание Совбеза ООН за себя и за своих европейских партнеров. И дальше уже можно было не слушать. И так понятно, что самим европейским партнерам даже произносить это как-то неловко. До того, чтобы открыто поддержать Россию, они, конечно, еще не доросли, но и добивать свою репутацию, прикрывая уголовщину, на этот раз тоже не рискнули. Просто без лишних слов отказались рассматривать вопрос нарушения российских границ и все. Их вполне устраивает, что Москва в военно-морском "заскоке" обвиняет только Киев.
Нашлись, само собой, и среди европейцев туски со столтенбергами, что, путая географию, бросились на защиту "гарных хлопцев". Но у них работа такая. Они за это деньги получают. А вот что касается Соединенных Штатов, то и они, если не считать антироссийский демарш в Совете Безопасности ООН, не особо вписались за тех, кого приручили. Ну да – дежурно напомнили про целостность и прочий суверенитет, но как-то без фанатизма. Словно не очень-то и хотели, чтобы их впутывали в это дело. Тем более у самих-то США алиби. Они в это время слезоточивым газом и резиновыми пулями гоняли беженцев у мексиканской границы.
Им и сегодня не совсем до Керченского пролива. Трампу, как он сказал, это просто не нравится. Но что именно ему не нравится, он не сказал. То, что кое-кто получил по зубам. Или то, что этот кое-кто сам нарвался и других подставил. Дал русским повод вспомнить, как они тридцать лет назад так же "возили" здесь самих американцев. Причем тем же приемом. Пошли на таран. А зачем Трампу эти аналогии? Еще не хватало, чтобы Порошенко решил, что он с американцами – братья по разуму. Им-то как раз хватило ума избежать прямого столкновения с Россией в Совбезе ООН. Хотя один совет безопасности мы им все-таки дали. Лучше не начинайте.
А то, что не получилось при всем мировом сообществе отшлепать Украину, так, в принципе, не так важна публичная порка того, кто уже оголил свое слабое место. Причем не только свое, но и своих покровителей. Так они и стоят – плечом к плечу и в неглиже.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.