Нашкодившего пацана – ну, не убивать же его – привели за ухо к его старшим товарищам. И уже тем предложили поговорить. Но они от разговора ушли. А что тут скажешь. Попался же.

Ни стыда, ни Совета. США "отмазали" Украину от порки на Совбезе ООН Your browser does not support HTML5 audio

На улице такое случается. Шпана подсылает к приличному человеку самого мелкого из своих отморозков, чтобы плюнул тому на ботинок, нахамил или денег потребовал. А когда взрослый отваживает мальца – может, и подзатыльником, если слова не действуют – вываливает толпой и в "праведном гневе" набрасывается на того, кто "ребенка обидел".

В Черном море, видимо, планировалось что-то подобное. По крайней мере, этим самым "мальцом". Но он настолько "берега попутал", что вместо улицы залез в чужой дом. Еще и с "пукалками" наперевес. А это уже не провокация. Это – банальный, хоть и международный, криминал. Поэтому, когда "пацана" – не убивать же его – привели за ухо к его старшим товарищам и уже тем предложили выйти и поговорить, они от разговора ушли. А что тут скажешь. Попался же.

Так что "мы и наши европейские партнеры…", – начала полпред США Никки Хейли предсказуемо срывать экстренное заседание Совбеза ООН за себя и за своих европейских партнеров. И дальше уже можно было не слушать. И так понятно, что самим европейским партнерам даже произносить это как-то неловко. До того, чтобы открыто поддержать Россию, они, конечно, еще не доросли, но и добивать свою репутацию, прикрывая уголовщину, на этот раз тоже не рискнули. Просто без лишних слов отказались рассматривать вопрос нарушения российских границ и все. Их вполне устраивает, что Москва в военно-морском "заскоке" обвиняет только Киев.

Нашлись, само собой, и среди европейцев туски со столтенбергами, что, путая географию, бросились на защиту "гарных хлопцев". Но у них работа такая. Они за это деньги получают. А вот что касается Соединенных Штатов, то и они, если не считать антироссийский демарш в Совете Безопасности ООН, не особо вписались за тех, кого приручили. Ну да – дежурно напомнили про целостность и прочий суверенитет, но как-то без фанатизма. Словно не очень-то и хотели, чтобы их впутывали в это дело. Тем более у самих-то США алиби. Они в это время слезоточивым газом и резиновыми пулями гоняли беженцев у мексиканской границы.

Им и сегодня не совсем до Керченского пролива. Трампу, как он сказал, это просто не нравится. Но что именно ему не нравится, он не сказал. То, что кое-кто получил по зубам. Или то, что этот кое-кто сам нарвался и других подставил. Дал русским повод вспомнить, как они тридцать лет назад так же "возили" здесь самих американцев. Причем тем же приемом. Пошли на таран. А зачем Трампу эти аналогии? Еще не хватало, чтобы Порошенко решил, что он с американцами – братья по разуму. Им-то как раз хватило ума избежать прямого столкновения с Россией в Совбезе ООН. Хотя один совет безопасности мы им все-таки дали. Лучше не начинайте.

А то, что не получилось при всем мировом сообществе отшлепать Украину, так, в принципе, не так важна публичная порка того, кто уже оголил свое слабое место. Причем не только свое, но и своих покровителей. Так они и стоят – плечом к плечу и в неглиже.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik