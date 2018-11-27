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Полный метр: главой кабмина Латвии может стать неизвестно кто

(обновлено: 15:27 27.11.2018)
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CC BY-SA 2.0 / Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja / Saeimas sēžu zāleСейм ЛатвииСейм Латвии
CC BY-SA 2.0 / Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja / Saeimas sēžu zāle
Президент Латвии Раймонд Вейонис доверил формирование правительства новому кандидату – Алдису Гобземсу. Дал время две недели. Но контрразведка предупреждает – кандидат не проверен на благонадежность. И проверять его надо от трех до шести месяцев.

"– А ты этот сериал смотрел? – Нет, я щас этот смотрю. – Потом посмотри обязательно. Рекомендую… – Да я как-то сериалы не очень. – Да я сам "не очень", но этот…".

Президент Латвии Раймонд Вейонис
© РИА Новости / Оксана Джадан
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И не рассказывайте, что в вашей компании такие разговоры не ходят. Если вы еще не смотрели сериал "в Латвии выбирают правительство", то самое время. Если первые  серии не смотрели – не беда, ибо каждая история – как отдельный полный метр. "А дальше?" – спрашивает публика. Приступим. 

Вернулся латвийский президент с Украины, насмотрелся там на одержимых ребят и сходу назначил нового соискателя правительства страны. Две недели, говорит, даю на отсечение. На отсечение всего ненужного. Если ненужное не отсечется, то отсечем отсекающего. По рукам – и вперед, ступайте, сыны отечества. 

Дверь хлопнуть не успела – тут как тут давай общество звонить. Как, мол, так – у нового кандидата доступа к гостайне нет, а он в премьеры метит. В контрразведке телефоны зазвонили. Там папки открыли, пальцем вниз провели – нет, говорят, гражданин не проверен на благонадежность. Справок нет, группы крови на рукаве – ни пятнышка, опыты не ставили, анализы не проводили. Кто такой, с чем пожаловал – без понятия. Если надо, мы, конечно, проверим, но дело это не быстрое, реагенты надо заказать. Пока то, пока это – минимум месяца три. Но вообще – шесть. И торопить нас не надо: мы – разведчики,  того гляди, угрозу проглядим. 

Заседание сейма Латвии. 27 сентября 2018 года
CC BY-SA 2.0 / Saeima / Saeimas 27.septembra sēde
Зато без царя. В голове. Латышские правые потрогали оголенный провод
А президент сказал – недельки две. Как быть? Отзывать кандидата снова? А если выгорит у него это безнадежное дело и таки соберет толпу? Назначать премьером непроверенного? Проверять по ходу дела? Товарищи, ну это же не шутки, это глава правительства и святая для Латвии вещь, такая, как страшная гостайна! Какие еще кибальчиши? 

Специалисты давай лицезреть. Что, говорят, президент был не в курсе? Об этом думать страшно. Поэтому давайте решим, что это сделано специально. Значит, очередного кандидата разменивают. Мол, на, дружок, поиграйся, шанс тебе выпал. И вообще, раз президент кого-то назначает – значит, точно не его имеет в виду. Выиграет все равно тот, кого назначат последним. Странно? Ну а что, главное – сериал продолжается и публика довольна. 

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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