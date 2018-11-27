Полный метр: главой кабмина Латвии может стать неизвестно кто

Президент Латвии Раймонд Вейонис доверил формирование правительства новому кандидату – Алдису Гобземсу. Дал время две недели. Но контрразведка предупреждает – кандидат не проверен на благонадежность. И проверять его надо от трех до шести месяцев.

"– А ты этот сериал смотрел? – Нет, я щас этот смотрю. – Потом посмотри обязательно. Рекомендую… – Да я как-то сериалы не очень. – Да я сам "не очень", но этот…".

И не рассказывайте, что в вашей компании такие разговоры не ходят. Если вы еще не смотрели сериал "в Латвии выбирают правительство", то самое время. Если первые серии не смотрели – не беда, ибо каждая история – как отдельный полный метр. "А дальше?" – спрашивает публика. Приступим.

Вернулся латвийский президент с Украины, насмотрелся там на одержимых ребят и сходу назначил нового соискателя правительства страны. Две недели, говорит, даю на отсечение. На отсечение всего ненужного. Если ненужное не отсечется, то отсечем отсекающего. По рукам – и вперед, ступайте, сыны отечества.

Дверь хлопнуть не успела – тут как тут давай общество звонить. Как, мол, так – у нового кандидата доступа к гостайне нет, а он в премьеры метит. В контрразведке телефоны зазвонили. Там папки открыли, пальцем вниз провели – нет, говорят, гражданин не проверен на благонадежность. Справок нет, группы крови на рукаве – ни пятнышка, опыты не ставили, анализы не проводили. Кто такой, с чем пожаловал – без понятия. Если надо, мы, конечно, проверим, но дело это не быстрое, реагенты надо заказать. Пока то, пока это – минимум месяца три. Но вообще – шесть. И торопить нас не надо: мы – разведчики, того гляди, угрозу проглядим.

А президент сказал – недельки две. Как быть? Отзывать кандидата снова? А если выгорит у него это безнадежное дело и таки соберет толпу? Назначать премьером непроверенного? Проверять по ходу дела? Товарищи, ну это же не шутки, это глава правительства и святая для Латвии вещь, такая, как страшная гостайна! Какие еще кибальчиши?

Специалисты давай лицезреть. Что, говорят, президент был не в курсе? Об этом думать страшно. Поэтому давайте решим, что это сделано специально. Значит, очередного кандидата разменивают. Мол, на, дружок, поиграйся, шанс тебе выпал. И вообще, раз президент кого-то назначает – значит, точно не его имеет в виду. Выиграет все равно тот, кого назначат последним. Странно? Ну а что, главное – сериал продолжается и публика довольна.

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия