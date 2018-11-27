Лавировали, да не вылавировали. Все посмотрели на Киев, но как-то косо

Если кому-то не хватает внимания, его стараются привлечь самыми разными способами: подростки красят волосы в красный цвет, заходящие звезды разводятся. А Украина устраивает провокации.
Как сообщает Би-би-си, Украина давно жаловалась, что якобы попала в экономическую блокаду со стороны России, но никто на Западе не придавал этому особого значения. Вот и пришлось Киеву мобилизовать свои полтора корабля и отправить их в Керченский пролив. И вот теперь, когда инцидент напрямую касается России, Украину, наконец, начали обсуждать.
Вряд ли украинские политики останутся этим довольны. Особенно если почитают европейские и американские газеты. В СМИ обсуждают не только сам факт столкновения, но и то, что Украина ввела после этого военное положение в некоторых регионах. Би-би-си, ссылаясь на "некоторых политиков", сообщает, что это может привести к отмене президентских выборов, и тогда от всей этой ситуации выиграет, в первую очередь, Петр Порошенко.
The New York Times прямо утверждает, что украинский президент поставил страну на грань войны с Россией, и "открытие дополнительного фронта на море" – даже учитывая, что реального флота у Украины нет – представляет серьезную опасность. Порошенко очень хотел изобразить происходящее как часть российской агрессии, размахивал бумагами перед парламентом и говорил, что Россия готовится к масштабному наступлению. Однако аналитики, на мнение которых опирается издание, в это не верят, говорят – смысла в этом нет. А вот для Порошенко смысл как раз был – когда напряженность в отношениях с Россией была гораздо больше, он не просил ввести военное положение, а с приближением выборов это стало необходимо.
Согласны с этим и авторы Bloomberg, которые указывают на то, что президенту Украины совершенно нечем хвастаться – экономика, несмотря на "революцию достоинства" (или благодаря ей), стала худшей в Европе, коррупция никуда не делась, рейтинг Порошенко падает. Так что время введения военного положения весьма интересно.
Материал The Guardian дополнил список проблем, с которыми столкнулся Порошенко, церковным скандалом и конфликтом на Донбассе, и тоже приводит мнение украинских политиков: президент попытается разыграть эту карту, чтобы увеличить свои шансы на выборах.
Зато украинским читателям точно понравится пассаж о том, что Европа и США, углубившись в собственные проблемы, уделяют мало внимания Украине и не помогают ей противостоять российской агрессии.
Вот! Вот оно! Заметили их на Западе, заговорили о них. Выходит, не зря, с точки зрения Киева, украинские моряки и эсбэушники рисковали жизнями, устраивая эту провокацию.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik