Лавировали, да не вылавировали. Все посмотрели на Киев, но как-то косо

У Украины проблем достаточно, зато внимания не хватает. Вот Киев и решил устроить провокацию в российских водах, чтобы о нем снова заговорили. Но реакция получилась не той, на которую рассчитывали.

Если кому-то не хватает внимания, его стараются привлечь самыми разными способами: подростки красят волосы в красный цвет, заходящие звезды разводятся. А Украина устраивает провокации.

Как сообщает Би-би-си, Украина давно жаловалась, что якобы попала в экономическую блокаду со стороны России, но никто на Западе не придавал этому особого значения. Вот и пришлось Киеву мобилизовать свои полтора корабля и отправить их в Керченский пролив. И вот теперь, когда инцидент напрямую касается России, Украину, наконец, начали обсуждать.

Только реакция на украинскую провокацию получилась, кажется, не совсем такой, на какую рассчитывал Киев. Дональд Трамп сказал , что ему не нравится, что происходит, и надо над этим работать. А где же обвинения России, грозные обещания санкций? Это все досталось представителям НАТО, которые выступили согласно своему традиционному сценарию.

Вряд ли украинские политики останутся этим довольны. Особенно если почитают европейские и американские газеты. В СМИ обсуждают не только сам факт столкновения, но и то, что Украина ввела после этого военное положение в некоторых регионах. Би-би-си, ссылаясь на "некоторых политиков", сообщает, что это может привести к отмене президентских выборов, и тогда от всей этой ситуации выиграет, в первую очередь, Петр Порошенко.

The New York Times прямо утверждает, что украинский президент поставил страну на грань войны с Россией, и "открытие дополнительного фронта на море" – даже учитывая, что реального флота у Украины нет – представляет серьезную опасность. Порошенко очень хотел изобразить происходящее как часть российской агрессии, размахивал бумагами перед парламентом и говорил, что Россия готовится к масштабному наступлению. Однако аналитики, на мнение которых опирается издание, в это не верят, говорят – смысла в этом нет. А вот для Порошенко смысл как раз был – когда напряженность в отношениях с Россией была гораздо больше, он не просил ввести военное положение, а с приближением выборов это стало необходимо.

Согласны с этим и авторы Bloomberg, которые указывают на то, что президенту Украины совершенно нечем хвастаться – экономика, несмотря на "революцию достоинства" (или благодаря ей), стала худшей в Европе, коррупция никуда не делась, рейтинг Порошенко падает. Так что время введения военного положения весьма интересно.

Материал The Guardian дополнил список проблем, с которыми столкнулся Порошенко, церковным скандалом и конфликтом на Донбассе, и тоже приводит мнение украинских политиков: президент попытается разыграть эту карту, чтобы увеличить свои шансы на выборах.

И только CNN проливает бальзам на измученную украинскую душу. Автор статьи на сайте телеканала сообщает, что ситуация в Керченском проливе нужна Москве, чтобы показать, кто в доме хозяин, перед встречей Владимира Путина с Дональдом Трампом на полях "двадцатки". Впрочем, как показала история, такой способ ведения дел, конечно, ближе Вашингтону, а кто тут хозяин, ясно и так. Так что предположение автора статьи не выдерживает критики.

Зато украинским читателям точно понравится пассаж о том, что Европа и США, углубившись в собственные проблемы, уделяют мало внимания Украине и не помогают ей противостоять российской агрессии.

Вот! Вот оно! Заметили их на Западе, заговорили о них. Выходит, не зря, с точки зрения Киева, украинские моряки и эсбэушники рисковали жизнями, устраивая эту провокацию.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik