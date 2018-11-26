В бундесвере планируют довести количество военнослужащих до 203 тысяч. Правда, только к 2025 году. Но если сказать, что в ФРГ это первое усиление после холодной войны, то зазвучит внушительно.
Взять числом. Бундесвер увеличится на пять тысяч человек
Под разговоры о европейской армии и глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен решила пополнить ряды своего отдельно взятого бундесвера. Так-то она давно поняла, что введенный ею обязательный курс сексуального ликбеза уже прошли все, кто есть в ее распоряжении. Но сейчас такой повод набрать свежих учеников, которым по долгу службы придется узнать, откуда дети берутся, и что наряд вне очереди бывает и в хорошем смысле слова. Когда вдруг захочешь поменять мужскую одежду на женскую. Или наоборот.
Хотя о самостоятельных вооруженных силах Европы даже Макрон теперь помалкивает. Но фрау военный министр на то и женщина, что ей дважды повторять не надо. Что-то где-то услышала – и вот она уже первая в очереди. Берет сразу и впрок. Впрочем, не совсем впрок. Потому что всего пять тысяч новобранцев. При том, что в немецких войсках 20 процентов существующих вакансий свободно. И не сразу. Потому что довести количество боевых единиц до 203 тысяч планируют только к 2025 году. Но если сказать, что в ФРГ это первое усиление после "холодной войны", то зазвучит внушительно.
И это важно, поскольку внушительность – это то, чего бундесверу и не хватает. Правда, не только ее. Еще ему не хватает уверенности в себе, независимости от США, масштаба, потому что из-за мигрантов развернуться негде, и даже элементарного вооружения. Но с чего-то же надо начинать. Если не с умения, то с числа. А форму им сошьют. Причем в расчете и на беременных тоже. Рожать здесь теперь можно прямо не отходя от окопа.
Что до автоматов, танков и прочей авиации, то совершенно не страшно, что всего этого добра и нынешнему составу не достает. Иной раз с палками на учения ходят. Пополнение, как говорит фон дер Ляйен – оно, в основном, на киберфронт отправится. А в виртуальных войнах можно и самим оружие добыть. Там же, где аптечку, жизнь и прочие "секретики". Главное – комбинацию кнопок знать. В реальной жизни у министра обороны с этими кнопками что-то никак. А бесконечно давить на "точку G", как оказалось, тоже не вариант. Даже если под "G" подразумевать Germany.
Немецкую армию сотрясает скандал за скандалом. Из последнего – "заговор" "истинных арийцев" из числа младших офицеров. Человек 200 планировали в некий "день Х" уничтожить политиков левого толка и свалить все на беженцев, чтобы потом уничтожить и их и так победить. Так себе, конечно, идея. Поэтому всерьез ее крах в стране даже обсуждать не стали. Раскрыли да раскрыли. Но на фоне всего этого в ней явно созрел запрос на что-нибудь духоподъемное.
Другой вопрос – при чем здесь бундесвер, если у Германии тоже две беды: Меркель и мигранты. С первой он уже не поможет – сама пройдет. Армия вторых пополняется гораздо чаще и в более значительном количестве. А в этих обстоятельствах новобранцы если и сумеют на что-то повлиять, так только на то, что в следующем военном заговоре будет участвовать на пять тысяч человек больше. Хоть и нет у них оружия на всех, но раз в год ведь и палка стреляет. Причем поди угадай, с какого конца. Может ведь и с повернутого к себе.
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