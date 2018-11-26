Стена не спасает. Как США отбиваются от мигрантов

Караван мигрантов, который добрался до границы США, пытается пробраться на ту сторону, но встречает резкий отпор. Вашингтон надеется, что задержать эти толпы поможет Мехико. С чего бы?

Караван мигрантов шел к США не один день, увеличиваясь, как лавина. На американской границе его напряженно ждали. В какой-то момент нервы по обе стороны не выдержали: нелегальные мигранты, которых не пускали, решили прорваться силой, и в ответ получили слезоточивый газ и резиновые пули. К пунктам пропуска стягивают все силы, имеющиеся в распоряжении. Ситуация непростая.

Впрочем, американцы не теряют оптимизма и собираются решить проблему вместе с властями Мексики. По их плану, мексиканцы должны задержать караван у себя – желательно, навсегда. Интересно, что же такого может сделать Мехико, чтобы привлечь мигрантов, которые направляются в США, когда даже своих от этого отговорить не может.

Да, часть из этого каравана уже отказалась от своих планов, но, судя по ситуации, это было далеко не большинство. На то, чтобы оставить на территории Мексики тысячи человек, стране нужны будут немалые деньги. Готовы ли США это все оплатить? Вообще-то Дональд Трамп, будучи еще кандидатом в президенты, говорил, что и за стену на границе должны платить мексиканцы. И подтверждал это, уже вступив в должность.

Кстати, еще недавно в США говорили, что миграционный кризис – это европейская, а не американская проблема. Вашингтон же готов был только поделиться опытом. На тот момент, в основном, – теоретическим. Ну, сейчас американцам представился прекрасный шанс продемонстрировать на деле весь свой уже практический опыт.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik