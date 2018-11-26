Стена не спасает. Как США отбиваются от мигрантов

Караван мигрантов шел к США не один день, увеличиваясь, как лавина. На американской границе его напряженно ждали. В какой-то момент нервы по обе стороны не выдержали: нелегальные мигранты, которых не пускали, решили прорваться силой, и в ответ получили слезоточивый газ и резиновые пули. К пунктам пропуска стягивают все силы, имеющиеся в распоряжении. Ситуация непростая.
Впрочем, американцы не теряют оптимизма и собираются решить проблему вместе с властями Мексики. По их плану, мексиканцы должны задержать караван у себя – желательно, навсегда. Интересно, что же такого может сделать Мехико, чтобы привлечь мигрантов, которые направляются в США, когда даже своих от этого отговорить не может.должны платить мексиканцы. И подтверждал это, уже вступив в должность.
Кстати, еще недавно в США говорили, что миграционный кризис – это европейская, а не американская проблема. Вашингтон же готов был только поделиться опытом. На тот момент, в основном, – теоретическим. Ну, сейчас американцам представился прекрасный шанс продемонстрировать на деле весь свой уже практический опыт.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik