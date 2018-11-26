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Выходка Киева близ Керченского пролива: расчет на время и место

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© РИА Новости / погрануправление ФСБ по республике КрымПерейти в фотобанкТри корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливуТри корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу
© РИА Новости / погрануправление ФСБ по республике Крым
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Киев – как мог – просчитал последствия своей грубой провокации. Или выступил лишь ее исполнителем, а расчеты проводились в другом месте. В любом случае, тему Черного и Азовского морей будут эксплуатировать и дальше, причем с нарастающей динамикой.

Из провокации в Черном море с украинскими военными судами, которые в нарушение Конвенции ООН по морскому праву вторглись в территориальные воды России в районе Керченского пролива, Киев пытается выжать максимум. Не реагировавшие на предупреждения корабли задержаны погранслужбой ФСБ, которой пришлось применять оружие к нарушителям границы. В ответ ВСУ были приведены в полную боевую готовность, Петр Порошенко назвал инцидент актом агрессии Москвы и поддержал введение в стране военного положения. Совет национальной безопасности и обороны Украины уже принял соответствующее решение. Очередь за Верховной радой, рассматривающей вопрос в закрытом режиме. Москва, в свою очередь, запросила созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ
© РИА Новости / погрануправление ФСБ по республике Крым
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Киев – как мог – просчитал последствия своей грубой провокации. Либо же выступил лишь ее оператором-исполнителем, тогда как расчеты проводились совсем в другом месте. Это вопрос сугубо прикладной. Ставка в любом случае была сделана, и крупье раскрутил барабан рулетки. Сыграла ли она – станет ясно чуть позже. Но замысел понятен. Время и место были выбраны, разумеется, не случайно. Украина не признает Крым российским, а потому и никаких территориальных вод России в районе Керченского пролива якобы, по ее мнению, там нет. К тому же, дескать, Киев предупреждал российскую сторону о маршруте движения своих судов, которые вроде как двигались из Одессы в Мариуполь, то есть из Черного моря в Азовское. Все это чистый вымысел, отвлекающий внимание от главного. Привычная операция информационного прикрытия.

Играя на обострение, украинский правящий клан, если наделить его частичной субъектностью, решает сразу несколько задач. Среди них – спасение рейтинга действующего президента в преддверии выборов. Социология показывает: Порошенко выглядит не просто блекло, а провально. Его опережают сразу несколько потенциальных кандидатов, и при нынешнем раскладе власть он не сохранит. Исключительно противостояние так называемой российской агрессии на новом качественном уровне позволит ему получить дополнительную поддержку электората и Запада. А значит, появится шанс сохранить кресло. Градус агрессии внутри страны и в Донбассе, кстати, уже резко повысился. Возобновились хулиганские акции в районе российского посольства в Киеве и одновременно активизировались обстрелы самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Впрочем, есть и другой вариант – ввести в стране военное положение с единственной целью: на законных основаниях отменить выборы. И такие призывы уже звучат в той же Верховной раде! 

Президент Украины Петр Порошенко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время заседания Совета национальной безопасности и обороны в Киеве. 15 марта 2017 года
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Кроме того, очень скоро на саммите "двадцатки" в Аргентине могут встретиться Владимир Путин и Дональд Трамп. И нельзя исключать, что они достигнут каких-то новых договоренностей по Украине. Для Киева этот сценарий представляет реальную угрозу. Потому тему Черного и Азовского морей будут эксплуатировать и дальше, причем с нарастающей динамикой. Напомню, совсем недавно Европарламент принял сугубо антироссийскую резолюцию по Азовскому морю, призвав Брюссель усилить санкции против Москвы, если ситуация в акватории будет развиваться не в пользу Киева. Хотя, казалось бы, где ЕС, а где внутреннее море России и Украины, не состоящей в европейском сообществе? Теперь этот "успех" украинская сторона хочет закрепить на площадке Генассамблеи ООН, где в декабре будет рассмотрена предложенная Киевом резолюция о "милитаризации" Российской Федерацией Черного и Азовского морей.

И все-таки Порошенко не был бы Порошенко, если бы решился на введение военного положения не только "под выборы", а с целью развязывания полноценного военного конфликта с Россией. Это не его метод, если, конечно, жестко и однозначно не укажут старшие товарищи, находящиеся за тридевять земель. Петр Алексеевич, кстати, уже заявил, что военное положение "не означает, что Украина будет проводить наступательные операции" или как-то изменит ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. Это избыточно большой риск. Куда проще и надежней шкодить по-мелкому, навлекая на Москву все новые и новые санкции Запада и спасая собственный рейтинг. Это своего рода рационализм. Примерно как у Польши, призвавшей на официальном уровне обе стороны к сдержанности в связи с ситуацией в Азовском море. Вот Канада выступила гораздо жестче, осудив "агрессию" России и призвав немедленно вернуть Украине задержанные суда и моряков. Но Канада очень далеко от места инцидента. Польша гораздо ближе. И в Варшаве понимают, чем чреват вооруженный конфликт. Как и в Киеве. А потому в связи с приближением выборов на Украине ставки, естественно, будут повышаться, но в ограниченном режиме. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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