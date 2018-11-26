Выходка Киева близ Керченского пролива: расчет на время и место

Из провокации в Черном море с украинскими военными судами, которые в нарушение Конвенции ООН по морскому праву вторглись в территориальные воды России в районе Керченского пролива, Киев пытается выжать максимум. Не реагировавшие на предупреждения корабли задержаны погранслужбой ФСБ, которой пришлось применять оружие к нарушителям границы. В ответ ВСУ были приведены в полную боевую готовность, Петр Порошенко назвал инцидент актом агрессии Москвы и поддержал введение в стране военного положения. Совет национальной безопасности и обороны Украины уже принял соответствующее решение. Очередь за Верховной радой, рассматривающей вопрос в закрытом режиме. Москва, в свою очередь, запросила созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН.
Играя на обострение, украинский правящий клан, если наделить его частичной субъектностью, решает сразу несколько задач. Среди них – спасение рейтинга действующего президента в преддверии выборов. Социология показывает: Порошенко выглядит не просто блекло, а провально. Его опережают сразу несколько потенциальных кандидатов, и при нынешнем раскладе власть он не сохранит. Исключительно противостояние так называемой российской агрессии на новом качественном уровне позволит ему получить дополнительную поддержку электората и Запада. А значит, появится шанс сохранить кресло. Градус агрессии внутри страны и в Донбассе, кстати, уже резко повысился. Возобновились хулиганские акции в районе российского посольства в Киеве и одновременно активизировались обстрелы самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Впрочем, есть и другой вариант – ввести в стране военное положение с единственной целью: на законных основаниях отменить выборы. И такие призывы уже звучат в той же Верховной раде!
И все-таки Порошенко не был бы Порошенко, если бы решился на введение военного положения не только "под выборы", а с целью развязывания полноценного военного конфликта с Россией. Это не его метод, если, конечно, жестко и однозначно не укажут старшие товарищи, находящиеся за тридевять земель. Петр Алексеевич, кстати, уже заявил, что военное положение "не означает, что Украина будет проводить наступательные операции" или как-то изменит ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. Это избыточно большой риск. Куда проще и надежней шкодить по-мелкому, навлекая на Москву все новые и новые санкции Запада и спасая собственный рейтинг. Это своего рода рационализм. Примерно как у Польши, призвавшей на официальном уровне обе стороны к сдержанности в связи с ситуацией в Азовском море. Вот Канада выступила гораздо жестче, осудив "агрессию" России и призвав немедленно вернуть Украине задержанные суда и моряков. Но Канада очень далеко от места инцидента. Польша гораздо ближе. И в Варшаве понимают, чем чреват вооруженный конфликт. Как и в Киеве. А потому в связи с приближением выборов на Украине ставки, естественно, будут повышаться, но в ограниченном режиме.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik