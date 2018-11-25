Ценность украинской ГТС резко упала. А что будет с ценой

Сладкие уговоры Киева не подействовали на европейский бизнес. Уж как ни расхваливает Украина свою газотранспортную систему, а никому она не нужна. Престижный когда-то актив стал "чемоданом без ручки": содержать не на что, а купить никто не хочет.

Время идет, а покупателей все нет. Видать, украинскую ГТС бывалые бизнесмены занесли в стоп-лист. Да и все рейтинговые агентства стороной обходят в своих аналитических записках для инвесторов этот неликвид. Зачем советовать в него вкладываться, если только в накладе можно остаться?

Как только ни вертелись киевские ужи на сковородке, стараясь и так и сяк преподнести в лучшем свете свою газотранспортную систему… И фантастический бизнес-план ярко обрисовывали, и рекордами транзита российского газа годичной давности его прихорашивали. Да только пользы от этого ни на грош. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев был вынужден признать , что нет охочих до стратегической, казалось бы, ГТС.

Европейский бизнес не купился на сладкие уговоры. Явно понимая, во-первых, что оценка Киевом стоимости ГТС – 14 миллиардов долларов – откровенно завышена. В апреле специалисты компании Ernst & Young подсчитали, что этот актив может стоить максимум 11,9 миллиарда долларов. А во-вторых, цена украинской ГТС (как и ее ценность для Европы) со временем будет только сокращаться. И теперь это стало уже окончательно ясно всем.

Был момент, когда Запад, как мог, помогал Украине, перекрывая путь "Южному потоку". В Киеве трубили о "победе" – но рано радовались. Да, Россия отказалась от планов строить газопровод через Болгарию в Европу. Однако вскоре объявила об альтернативе – "Турецком потоке". Такого от Москвы и Анкары никто не ожидал. Гром грянул по всей Европе. Потом, правда, чуток оправившись, стали забрасывать в СМИ красноречивые сомнения насчет возможности реализации партнерских планов России и Турции. Зря.

Что имеем сегодня: Москва и Анкара 19 ноября оповестили всех, что самый сложный, подводный участок "Турецкого потока", за который отвечала Россия, пройден. И магистраль заработает уже через год. В Киеве, чуя, что пахнет жареным, решили подсчитать, чего лишится Украина после запуска проекта, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Подсчитали. Прослезились. И не мудрено: первая нитка – специально для Турции, которая сейчас получает часть газа (16 миллиардов кубометров в год) через "Голубой поток", и примерно столько же по Трансбалканскому газопроводу через Украину, Румынию и Болгарию. Вторая – для стран Южной Европы и Юго-Восточной Европы. Она вполне в состоянии сократить транзит через Украину еще на 15 с хвостиком миллиардов кубов в год.

В принципе, этого достаточно, чтобы понять: шансы на задуманную Киевом выгодную продажу 49% украинской ГТС примерно так миллиардов за семь долларов) тают на глазах. Как и ценность самой ГТС – вместе с ценой.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik