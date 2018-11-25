Ценность украинской ГТС резко упала. А что будет с ценой

Время идет, а покупателей все нет. Видать, украинскую ГТС бывалые бизнесмены занесли в стоп-лист. Да и все рейтинговые агентства стороной обходят в своих аналитических записках для инвесторов этот неликвид. Зачем советовать в него вкладываться, если только в накладе можно остаться?вынужден признать, что нет охочих до стратегической, казалось бы, ГТС.
Европейский бизнес не купился на сладкие уговоры. Явно понимая, во-первых, что оценка Киевом стоимости ГТС – 14 миллиардов долларов – откровенно завышена. В апреле специалисты компании Ernst & Young подсчитали, что этот актив может стоить максимум 11,9 миллиарда долларов. А во-вторых, цена украинской ГТС (как и ее ценность для Европы) со временем будет только сокращаться. И теперь это стало уже окончательно ясно всем.
Был момент, когда Запад, как мог, помогал Украине, перекрывая путь "Южному потоку". В Киеве трубили о "победе" – но рано радовались. Да, Россия отказалась от планов строить газопровод через Болгарию в Европу. Однако вскоре объявила об альтернативе – "Турецком потоке". Такого от Москвы и Анкары никто не ожидал. Гром грянул по всей Европе. Потом, правда, чуток оправившись, стали забрасывать в СМИ красноречивые сомнения насчет возможности реализации партнерских планов России и Турции. Зря.получает часть газа (16 миллиардов кубометров в год) через "Голубой поток", и примерно столько же по Трансбалканскому газопроводу через Украину, Румынию и Болгарию. Вторая – для стран Южной Европы и Юго-Восточной Европы. Она вполне в состоянии сократить транзит через Украину еще на 15 с хвостиком миллиардов кубов в год.
В принципе, этого достаточно, чтобы понять: шансы на задуманную Киевом выгодную продажу 49% украинской ГТС примерно так миллиардов за семь долларов) тают на глазах. Как и ценность самой ГТС – вместе с ценой.
Автор Олег Обухов, радио Sputnik