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Ценность украинской ГТС резко упала. А что будет с ценой

(обновлено: 15:32 25.11.2018)
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Олег Обухов
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники Укртрансгаза выполняют работы на трубопроводе недалеко от высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской областиСотрудники Укртрансгаза выполняют работы на трубопроводе недалеко от высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области
© РИА Новости / Стрингер
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Сладкие уговоры Киева не подействовали на европейский бизнес. Уж как ни расхваливает Украина свою газотранспортную систему, а никому она не нужна. Престижный когда-то актив стал "чемоданом без ручки": содержать не на что, а купить никто не хочет.

Время идет, а покупателей все нет. Видать, украинскую ГТС бывалые бизнесмены занесли в стоп-лист. Да и все рейтинговые агентства стороной обходят в своих аналитических записках для инвесторов этот неликвид. Зачем советовать в него вкладываться, если только в накладе можно остаться?  

Нафтогаз хочет гарантий транзита газа по ГТС Украины до 2019 года
© РИА Новости
"Деньги – в пустоту". Эксперт оценил планы Киева продать ГТС за рубеж
Как только ни вертелись киевские ужи на сковородке, стараясь и так и сяк преподнести в лучшем свете свою газотранспортную систему… И фантастический бизнес-план ярко обрисовывали, и рекордами транзита российского газа годичной давности его прихорашивали. Да только пользы от этого ни на грош. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев был вынужден признать, что нет охочих до стратегической, казалось бы, ГТС.

Европейский бизнес не купился на сладкие уговоры. Явно понимая, во-первых, что оценка Киевом стоимости ГТС – 14 миллиардов долларов – откровенно завышена. В апреле специалисты компании Ernst & Young подсчитали, что этот актив может стоить максимум 11,9 миллиарда долларов. А во-вторых, цена украинской ГТС (как и ее ценность для Европы) со временем будет только сокращаться. И теперь это стало уже окончательно ясно всем. 

Был момент, когда Запад, как мог, помогал Украине, перекрывая путь "Южному потоку". В Киеве трубили о "победе" – но рано радовались. Да, Россия отказалась от планов строить газопровод через Болгарию в Европу. Однако вскоре объявила об альтернативе – "Турецком потоке". Такого от Москвы и Анкары никто не ожидал. Гром грянул по всей Европе. Потом, правда, чуток оправившись, стали забрасывать в СМИ красноречивые сомнения насчет возможности реализации партнерских планов России и Турции. Зря. 

Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потока
© Фото : TurkStream
По "Турецкому потоку" текло, на Украину не попало. Киев считает убытки
Что имеем сегодня: Москва и Анкара 19 ноября оповестили всех, что самый сложный, подводный участок "Турецкого потока", за который отвечала Россия, пройден. И магистраль заработает уже через год. В Киеве, чуя, что пахнет жареным, решили подсчитать, чего лишится Украина после запуска проекта, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Подсчитали. Прослезились. И не мудрено: первая нитка – специально для Турции, которая сейчас получает часть газа (16 миллиардов кубометров в год) через "Голубой поток", и примерно столько же по Трансбалканскому газопроводу через Украину, Румынию и Болгарию.   Вторая – для стран Южной Европы и Юго-Восточной Европы. Она вполне в состоянии сократить транзит через Украину еще на 15 с хвостиком миллиардов кубов в год. 

В принципе, этого достаточно, чтобы понять: шансы на задуманную Киевом выгодную продажу 49% украинской ГТС примерно так миллиардов за семь долларов) тают на глазах. Как и ценность самой ГТС – вместе с ценой.   

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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Сергей Белобаба
Не купят, зато на металлолом покупателей будет хоть отбавляй. ОТ ВШИВОЙ ОВЦЫ ХОТЬ ШЕРСТИ КЛОК.
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