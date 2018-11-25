Шпионы не нужны. Раскрыты тайные пристрастия эстонских военных

Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. А если этот пьяный носит военную форму, то страшно подумать, что он может рассказать. Любителей выпить в эстонской армии, как оказалось, немало. Но и это еще ничего.

В эстонской армии произошло ЧП, которое, если присмотреться к нему внимательно, перекрывает все столь старательно раздуваемые шпионские скандалы. А они у нас в Эстонии случаются регулярно. Фигурируют в них, естественно, исключительно разведчики (или те, кого решили так назвать) из России. Другим странам мира, похоже, наша маленькая республика совсем не интересна. Итак, недавно выяснилось, что в течение пяти лет в свободном доступе в Интернете находились документы эстонских Сил обороны, которые изначально предназначались для внутреннего пользования.

Это сотни всяческих объяснительных записок и рапортов, которые были необходимы для ведения дисциплинарных расследований. А это, как всем понятно, развернутая картина всевозможных нарушений, с точным указанием того, что произошло, где произошло и кто виновник. Тут полное раздолье для аналитических служб секретных ведомств, которые из такой, кажется, ерунды способны сделать далеко и глубоко идущие выводы.

Однако, как и можно было ожидать, пресс-служба Сил обороны тут же сообщила, что все эти документы вовсе не секретные и никак не могли нанести ущерба безопасности государства. Оставим это на совести тех, кто написал подобную ерунду, однако, как мне кажется, самую большую опасность любому государству представляют не очень умные люди на ответственных должностях. С ними никакие шпионы не нужны, все сами расскажут и покажут.

Неприятно поразило то, что в ставших публичным достоянием документах, описывается большое количество проступков, связанных с употреблением алкоголя доблестными защитниками страны. Например, прямо во время проведения учений "Весенний шторм", которые проводились в 2016 году, была обнаружена группа бойцов в весьма странном состоянии. Они где-то раздобыли и выпили три бутылки водки на пятерых, были пойманы на месте преступления и получили дисциплинарные наказания. Сразу же приходит в голову, что во время распития спиртных напитков в руках этих солдат находилось боевое оружие, которое только лишь по счастливой случайности не выстрелило. Подобный случай не является единичным, особенно учитывая то количество военных учений, которые проводятся в последние годы на территории Эстонии.

Особенно много "алкоинцидентов", согласно теперь всем известной статистике, в элитном Куперьяновском пехотном батальоне. И если такое себе позволяет армейская элита, то что творится в обычных воинских частях? Тут напрашиваются два печальных вывода: первый – такая армия опасна не врагам государства, а его населению, и второй – охраной государственной тайны в Эстонии зачастую занимаются весьма некомпетентные люди. Их, похоже, брали на эти должности лишь потому, что они – этнические эстонцы, что, как оказывается, недостаточно для грамотного исполнения важных государственных задач. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония