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Делу – время, киловаттом – в темя. В Литве и Латвии подорожает ток

(обновлено: 10:09 24.11.2018)
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© Fotolia / sean824Линии электропередачиЛинии электропередачи
© Fotolia / sean824
Пока прибалтийские власти ломают голову над тем, как красивее отключиться от российской энергосети и стать свободными от предрассудков, жителей Прибалтики "радует" свободный рынок. С нового года тарифы на электроэнергию и газ должны подскочить на 15-20%.

Детство, по идее, должно заканчиваться, когда уходишь из родительского дома. Стал самостоятельным – стал взрослым. Но живем мы во время гибридное, строем ходить лень, да и не получится, даже если захотим. Поэтому у всех все по-своему. Хорошо, когда живешь отдельно, но плохо, если исчезают материнские бесплатные обеды, папина материальная поддержка и появляются какие-то неласковые требования заплатить от малознакомых людей. Взрослыми становятся все. Самостоятельными – через одного.  

Игналинская атомная электростанция. Фото 1986 года.
© РИА Новости / Улозявичюс
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Энергия Прибалтики: как укусить Кремль за локоть
Прибалтика вроде давно вышла из большой семьи. Но с самостоятельностью – только на бумаге. Начнешь рыться – и выясняются сплошные зависимости. Энергетические, товарные, сырьевые. Как началась вторая замороженная война, вдруг повылазило. В рамках полной и окончательной самостоятельности решили республики выйти из единой энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). В следующем году попробуют все отключить и посмотрят, что выйдет. 

Понятно, что обойдется в копеечку. Платить придется всем. Чтобы население не пыхтело, развернули бурную кампанию про европейские правильные энергосистемы, угрозы государству, отрицательно заряженные частицы из России и положительно заряженные евросоюзные. Правда, народ прибалтийский еще помнит песни о ветряках, которые должны были сделать страну передовой и очень дружат с природой, но не очень с головой. Зеленая энергия стукнула по карману и оказалась чемоданом без ручки. Поэтому к новой кампании отнеслись с кислым молчанием. 

А тут новости свободного рынка подоспели. Согласно им, электроэнергия (и газ, кстати, тоже, чтобы два раза не вставать) с нового года в Литве должны подорожать на 15-20%. Для физических. Для лиц юридических – на 30-60%. Немногое количество подходящих печатных слов можете сами вставить по вкусу. Похожая картина складывается и в Латвии. Компании тычут пальцами: не мы такие – рынок такой. Но народ все равно озлобился. 

Проведение высотных монтажных работ
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Конец электрического кольца. Кто разрывает связи Прибалтики с Россией
Но, позвольте, товарищи – даже поверхностный патриотический взгляд видит ток в конце тоннеля. Надо просто во время пробного отключения от российско-белорусской энергосистемы в нее потом не включаться. Коллапс и шум, который тут же поднимется, можно направить по единственно верному руслу, сообщив о вмешательстве русских хакеров в прибалтийскую энергобезопасность по указанию руководства враждебной страны. 

Тут, правда, поправляют, что без электроэнергии не будет шума, так как шум теперь тоже работает из розетки. Но что-то придумать можно. Выключать электричество, скажем, в нерабочее время… Делу – время, а киловаттом – в темя. Хотя нет… Наоборот. В рабочее. Пусть работают. Если это не подходит, то можно по другому пути. Составить карту важных объектов. И нежелательных лиц. Отключать электричество, например, тем, кто ползает по российским сайтам или смотрит российское телевидение. Понимаю, что сложно, но идея хорошая, далеко откладывать ее не надо. В любом случае такая карта пригодится. 

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

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