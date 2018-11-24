Совет да нелюбовь: американцы учат Украину гасить огонь бензином

Очередной план по возвращению Донбасса на Украину в обход Минских соглашений созрел в американских головах. По своей бредовости он перекрыл самые смелые украинские прожекты.

Американские эксперты набросали для Украины быстрый и эффективный план решения большой проблемы: возвращения ДНР и ЛНР под крыло незалежной. Перекрыть воду и электричество самопровозглашенным республикам и наглухо закрыть границу с ними – таковы главные рекомендации спецов из государства, известного как единственный в мире "оплот демократии и свободы".

Список придуманных в США мер огласил бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко. И то ли плохо понимал, о чем говорил, то ли расцветил американские предложения чем-то от себя лично, но, судя по его словам, от заокеанских советов Украине – ноль пользы. Читается лишь желание, во-первых, навредить жителям неподконтрольных незалежной территорий и, во-вторых, создать неприятности для россиян. Пожалуй, второе куда важнее. Потому что если жестко действовать по первому пункту, то в республиках, как сказал Романенко, "быстро сложится революционная ситуация, недопустимая для России: она этого не вытянет".

Говоря так, бывший высокий военный чин даже блеснул образованием, помянув марксизм-ленинизм словами "революционная ситуация". Но умом блеснуть не удалось. Какой же он стратег-генштабовец пусть и в прошлом, если не понимает, что у Украины нет возможности перекрыть границу с Россией абсолютно по всему периметру? А вот американцы это понимают, однако делают вид, что нет или не совсем, как в игре с дурачком в поддавки. Неслучайно российский сенатор Франц Клинцевич заметил: США "толкают Киев на "решительные" действия в Донбассе, пытаясь втянуть Россию во внутриукраинский конфликт".

В США знают, что Россия не является участником конфликта в Донбассе, но очень хотят, чтобы стала им. Сколько бы американцы ни читали в украинских глазах – "шеф, все пропало!", они видят, что не все еще "пропало", потому что никак не удается украинскими руками завалить Россию. А что там с самой Украиной – неважно. Оттого и "советы" их становятся все неприличнее и настойчивее: "вы, главное, слушайте нас, и все у вас будет как надо". Оттого и ведут себя США в незалежной, как управдом, который втюхивает лотерейные билеты жильцам, приписанным к его ЖЭКу. "Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку". "Жильцы" советам следуют и "водокачки" получают: то неисправными "джавелинами" затарятся , то списанными плавсредствами разживутся

Короче, жизнь течет. Под присмотром "оплота демократии"…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik