Закоулки справедливости. Трамп назначил преступником весь мир

Дональд Трамп проявил себя как глубокий философ, понимающий все несовершенство подлунного мира. "Мир – злобное, ужасное место", – сказал президент США, когда отвечал на вопрос журналистов: кто виноват в смерти обозревателя газеты The Washington Post Джамаля Хашукджи. "Наверное, мир надо привлечь к ответственности", – логически вывел Трамп. То есть американского гражданина убили в стамбульском генконсульстве Саудовской Аравии, а в виновных оказались "все и никто": какой-то такой "вообще мир", в котором мы живем и где каждый день происходит много нехорошего…
А если очевидным заказчиком и исполнителем преступления является многолетний союзник и партнер США – Саудовская Аравия, то Дональд Трамп наполняется глубокой печалью о жестокости и порочности бренной земли, качает головой и просто слов не находит, как ему грустно. Даже кушать, наверное, не хочется. Потому что больше, чем "расчлененка" в консульстве, его пугает перспектива усиления Китая и России, о чем Дональд Трамп сказал как о возможном последствии серьезных санкционных мер против Эр-Рияда. Так что их точно не будет.
Просто посидим молча, погрустим о вечном…
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik