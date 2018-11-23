Закоулки справедливости. Трамп назначил преступником весь мир

Это только кажется, что президент США – эксцентричный политик, который бравирует своей непредсказуемостью. У него тонкая душа. В которой целых две струны.

Дональд Трамп проявил себя как глубокий философ, понимающий все несовершенство подлунного мира. "Мир – злобное, ужасное место", – сказал президент США, когда отвечал на вопрос журналистов: кто виноват в смерти обозревателя газеты The Washington Post Джамаля Хашукджи. "Наверное, мир надо привлечь к ответственности", – логически вывел Трамп. То есть американского гражданина убили в стамбульском генконсульстве Саудовской Аравии, а в виновных оказались "все и никто": какой-то такой "вообще мир", в котором мы живем и где каждый день происходит много нехорошего…

Ну, как говорится, спасибо тебе, мудрый старик! Теперь все встало на свои места. Особенно крепко "встало", когда Трамп подчеркнул, как "сильно ненавидит преступления". Вот только сила его ненависти как-то странно распределяется в зависимости от того, кого именно решено назначить виновником. Например, если назначается Россия, как в случае с мутным делом мартовского отравления в Солсбери, то президент США не вспоминает об "ужасном, злобном мире", а просто тупо лупит санкциями в одну географическую точку.

А если очевидным заказчиком и исполнителем преступления является многолетний союзник и партнер США – Саудовская Аравия, то Дональд Трамп наполняется глубокой печалью о жестокости и порочности бренной земли, качает головой и просто слов не находит, как ему грустно. Даже кушать, наверное, не хочется. Потому что больше, чем "расчлененка" в консульстве, его пугает перспектива усиления Китая и России, о чем Дональд Трамп сказал как о возможном последствии серьезных санкционных мер против Эр-Рияда. Так что их точно не будет.

Просто посидим молча, погрустим о вечном…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik