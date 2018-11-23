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Будет вам "Бэ". К часу "Хэ". Президент Латвии выдвинул ультиматум

(обновлено: 17:36 23.11.2018)
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© РИА Новости / Оксана ДжаданПерейти в фотобанкПрезидент Латвии Раймонд ВейонисПрезидент Латвии Раймонд Вейонис
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Президент Латвии выдвинул ультиматум новому парламенту – если депутаты не сформируют правительство, то он прибегнет к некому "плану Б", который им не понравится. Президента можно понять. Бюджет не принят, под угрозой зарплаты людей. В том числе президента.

Латвия – страна небольшая, поэтому гордая. Народ живет в ней малочисленный, поэтому очень гордый. И в новый парламент электорат навыбирал по своему образу и подобию. Партии маленькие, но зато по три. Все гордые, принципиальные, важные. У всех непреодолимые разногласия. Первым делом отодвинули от возможной власти оппозицию, которая, кстати, выборы в который раз и выиграла. Но там русские – поэтому обойдемся без вас. 

Заседание сейма Латвии. 27 сентября 2018 года
CC BY-SA 2.0 / Saeima / Saeimas 27.septembra sēde
Зато без царя. В голове. Латышские правые потрогали оголенный провод
Политологи еще полтора месяца назад стали запасаться попкорном. Мол, вот сейчас начнут правительство выбирать – вот будет весело. Свет погас, захрипела валторна, застонал гобой. А занавес не поднимают. Не поднимается. Где-то уже запели, кто-то на сцене ходит, кто-то пляшет, игра теней какая-то, либретто ситуацию не проясняет, только запутывает, публика вопросительно переглядывается. Правительство не собирается. Кандидаты терпят фиаско  Президент страны Раймонд Вейонис с партиями уже стал встречаться чуть ли не чаще, чем с семьей. И все равно никак. 

Никак и с бюджетом страны. Лежит на полке. Уже елочки на улицах нарядные появились, магазины витринами засверкали, скоро, говорят, будет Новый год. В Минфине уже кашлять начали. Мы, говорят, конечно, никого не торопим, но если бюджет в силу не вступит, то почти сразу станет куда "веселее": и с пенсиями, и с пособиями, и с соцстрахованием. Зарплаты тех, кому положено – прокурорам, судьям, медперсоналу и тэдэ – на стол не положат. Если, говорят, еще не понятно, то и президенту тоже.  

Президент – человек понятливый, намек понял. Новые маленькие и принципиальные его и так замучили своей решительной склонностью к нерешительности. Я им, говорит, время даю на переговоры. Они, говорит, его (время) тянут, а переговоры – наоборот. Того гляди и руки порежут. Каждый, говорит, сел в свой окоп и ждет, чего я скажу. Так я вам, ребята, и скажу: или, значит, мне к часу "Хэ" правительство, или я вам к часу "Хэ" план "Бэ". А он вам не понравится. 

Голосование на парламентских выборах в Латвии
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Светлое будущее и темное прошлое: патриоты в Латвии потеряли покой
Люди с ручками забеспокоились и давай микрофонами уточнять, что там гарант удумал? Распускать пока не собираются, уже хорошо. Но почему президент сказал, что "Бэ" латышским партиям не понравится? Неужели этих оппозиционных русских в правительство предложит? Они же сразу сдадут Латвию Кремлю. 

Встревожена страна. "Бу-бу-бу" – стыдят политологи. "Ба-ба-ба" –  возмущаются  политики, "Би-би-би" – сигналит Минфин. Поговоривают, что где-то в президентском замке кто-то слышал отклик – "Бе-бе-бе". 

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik

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