Тонко все рассчитали. Будто знали, что больше ничего не нароют. Сразу не стали вываливать все – а только фото. И вот теперь те же двое – но в движении по тротуару. Сенсация. Что британская полиция умеет из видео делать стоп-кадр и наоборот.

Шпили-вили. Петров и Боширов снова показались в Солсбери Your browser does not support HTML5 audio

Ба, знакомые все лица! Петров и Боширов снова в деле. Их вновь увидели в Солсбери. Не в том плане, что они опять приехали. А в том, что их опять британцам показали. Видимо, для того и показали, чтобы думали, будто "агенты" эти никуда и не пропадали, они по-прежнему в поле зрения английских спецслужб. А то уже создавалось ощущение, что это российскому МИДу больше всех надо. Только он еще и напоминал Лондону о "деле Скрипалей". Ноту за нотой посылал. После очередной, 70-й, он и разговорился. Тот самый полицейский Ник Бейли, которому не повезло оказаться не в то время и не в том месте.

А вот сразу после его откровений, из которых так никто и не понял, как он подцепил эту заразу, на том же сайте Скотленд-Ярда и появились эти новые старые съемки. Старые – потому что этих двоих такими уже видели. Новые – потому что не так. Те-то, прежние, были только на фото. А эти уже зашевелились, ожили. Не просто так в Лондоне назвали эти записи "сенсационными". Это же действительно "сенсация", что британская полиция тоже обладает техническими возможностями, позволяющими ей из видео делать стоп-кадр и наоборот.

И ведь как тонко все рассчитали. Будто знали, что больше ничего не нароют. Сразу не стали вываливать все. Использовали снимки как пробник. А когда впечатления от них выветрились, выдали Петрова с Бошировым в движении. Зато теперь это – верный признак того, что следствие по ним значительно продвинулось. Причем буквально. Вначале через турникет вокзала в Солсбери. Затем мимо заправки, что – и это крайне важно – "недалеко от дома Скрипалей". А то, что в маленьком городке все недалеко от всего – это неважно. Ну и потом по мосту, на котором "напарники" оказались, цитата, "прежде чем вернуться на станцию и отправиться обратно в Хитроу, откуда они вылетят в Москву той же ночью".

Не хватает, правда, опять самого интересного – подхода к ручке. Зато есть тот самый флакончик с той самой субстанцией, остатками которой, как следует из полицейских ремарок, можно убить еще тысячу человек. Почему эти двое не справились с теми двумя, это, надо полагать, вопрос к ним. Возможно, потому что это – Солсбери. Красота. Вот и отвлеклись. Кстати, с того самого моста один из них что-то внимательно и долго фотографировал. Казалось бы, зачем, если дело уже сделано. А потому что – глаз не оторвать.

И это совсем не только про шпили. Это, скорее, про шпили-вили. В том смысле, что лишь британская власть имеет право делать с мозгами подданных Ее Величества что хочет и когда хочет. Но сейчас это вовсе не потому, что у них опять Brexit горит и надо как-то разбавить тему возможной отставки кабинета. А потому что свидетели нужны. Хотя пока так и не понятно, свидетели чего.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik