Теперь точно все. Порошенко попрощался с Россией

Незалежная, чтобы не забыть, куда она идет, закрепила курс на НАТО и ЕС в конституции – под личным руководством президента, потому что мало ли что. Вот в НАТО и ЕС обрадуются.

Украина опять расстается с Россией. На этот раз – бесповоротно, заявил президент страны Петр Порошенко. Чтобы ни у кого не возникало сомнений, путь в светлое будущее в другой стороне от России – с НАТО и ЕС – даже записали в конституции. Как сказал Порошенко, так они посылают "месседж в Москву". Украинский перевод слов "сообщение" и "сигнал" не пришел ему в голову. Но ладно – месседж так месседж.

На всякий случай президент развесил себе памятки по всему Киеву. На многочисленных баннерах написано: "Армия! Мова! Вiра! Геть вiд Москви". "Прочь от Москвы", то есть. Это, наверное, чтобы не забыть, в какую сторону идти. Может быть, и обращение к трудовым мигрантам, которых почему-то по-прежнему не пугает перспектива заработков у "агрессора". Тогда надо было стрелочку рядом нарисовать: Варшава – это туда.

Впрочем, многие в этой фразе разглядели противоположный смысл – призыв оставить уже Россию в покое. Ведь это практически "руки прочь от Москвы". Может, одумался, наконец, и прекратит нападки и оскорбления? Хотя что-то не верится.

В Киеве пятый год без остановки твердят о том, что уже независимы от Москвы во всех смыслах, но со временем станут еще независимее. Чисто по-человечески можно понять: многие наверняка в пылу ссоры говорили, что все, я ухожу от тебя, и права была моя мама, зря потрачены на тебя лучшие годы моей жизни. А потом все то же самое снова и снова, ведь на самом деле уходить не очень хочется, да и особо некуда.

Вот и у Киева то же самое. Ведь если бы каждый раз, в соответствии с заявлениями, Украина действительно окончательно и бесповоротно расставалась с Россией, она была бы уже на огромном расстоянии. И в новых заявлениях и изменениях в конституции не было бы смысла.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik