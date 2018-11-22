Может, где-то и все люди – братья, а для литовских депутатов все люди, только если они – "лесные братья". И кто в этом случае ими должен править, как не главный "брат".

Чем дальше в лес. Сейм Литвы выбрал президентом тень "лесного брата" Your browser does not support HTML5 audio

Теперь никто не скажет, что сейм Литвы – с националистическим душком. Потому что душок вырос. Отныне здесь обитает дух нациста. И вполне конкретного. Устроив себе спиритический сеанс, депутаты мало того, что его вызвали, так еще и "главой республики" избрали. Как они это называют, "за освобождение Литвы". Или, как это называют в приличном обществе, за "освобождение" Литвы от восьми тысяч мирных граждан, в том числе женщин и детей. "Лесной брат". А в лесу, как известно, еще и щепки летят.

В общем, одно слово – Адольфас. Другое – Раманаускас. Родители как знали, под кого он косить будет. "Истинный" Адольф, правда, еще бы поспорил, кому из них больше подходит дополнение "ас". Но и этот в своих масштабах оказался не промах. Воюя за фашистов с Красной армией, столько литовских хуторов разграбил и спалил, столько еврейских погромов учинил, что сами фашисты на него обижались. Мол, эй, брат, нам оставь. И вот он – президент. Потому что, может, где-то и все люди – братья, а здесь все люди, только если они – "лесные братья". А кто ими должен править, как не главный "брат".

Разве что медбрат. Но кто же его вызовет, если они вызывают фантом. И ладно бы он из лесу вышел, так ведь – из преисподней. С таким бэкграундом его вряд ли в 1957-ом в мир иной определили. Он из тех, кому обычно говорят: изыди. А эти ему сказали: приди. Казалось бы, с какого перепуга? Можно решить, что в честь его грядущего столетия. Оно в 2019-ом. Ради этого летом и останки его торжественно перезахоронили. Так что в его случае "в гробу перевернулся" – это не метафора. И год нынешний его именем назвали. Но вот подумали, что года мало. Надо, чтобы на всю оставшуюся жизнь.

Могли, наверное, подождать президентских выборов – они в марте. Глядишь, там и выбрали бы кого-нибудь поживее. Ошибки с идеологией все равно не будет. Элита "освобождает" Литву, что твой Раманаускас. Пусть не так летально. Но население тоже массово покидает эту землю. Потому что нечего здесь ловить. Что осталось, все – с душком. Теперь еще и призрак бродит. Хотя это потому, что в сейме умеют делать выводы. Не сразу. Но когда два снаряда в одну воронку – это же снайперская точность. Ну, как снаряда. Бомба-то у них одна. Как Грибаускайте – так мало не покажется. Второй – Сквернялис – напасть пожиже. Но и он попал.

В тот же главный самолет Литвы. Ушел, правда, дальше Дали. Она за два дня до того не смогла даже в Ригу вылететь, а премьер до Брюсселя добрался. Там его техника и подвела. Борт старенький, изношенный. Один раз – это максимум. Потом – баиньки. В общем, повторно поднять его не смогли. Тут-то депутаты и сообразили – коль с крыльями у лидеров непоправимая беда, нужно срочно избрать такое первое лицо, которому самолет совсем без надобности. Да и лицо ему ни к чему. И тело. "Ты-то его тоже видишь", – говорят они друг другу.

Зато как это удобно. Он, как и все местные правители до него – что есть, что нет. Пустое место. Но в отличие от них он-то реально – нечто. Осталось только всех подданных перевести в соответствующее состояние. Хотя бы транса. И тогда никакой вероятный противник со всеми его "искандерами" и "калибрами" будет не страшен. Охотников-то за привидениями у него нет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik