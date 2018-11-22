Шикарная замарашка. Рассуждения иностранцев о российских женщинах

Страшные и страшно красивые, сильные духом настолько, что им указывают на место. На Западе пытаются систематизировать определение "русские женщины".

Обычно принято думать, что человек о себе знает больше, чем кто-либо другой. На самом деле это не так. Человек глупый вообще мало что знает, про себя тем более. Загадки, грезы, толкования. Поэтому отныне есть новая профессия – за деньги рассказывать людям, кто они на самом деле. Русским, например, многие на Западе очень любят рассказывать, что они из себя представляют. Потому как считают, что это в основном народ ватниковый, глупый, себя не знают толком, все им тайны, поэтому им должно быть интересно мнение о них со стороны. А иностранец глупым быть не может по определению, если говорит чего, так только где-то взятую непредвзятую правду.

Вот тут немцы в журнале статью выпустили, чтобы помочь себе разобраться в русских. Речь, конечно, о женщинах – с русскими мужчинами немцы в прошлом веке разбирались и все тогда поняли. С тех пор много воды утекло, теперь, говорят, "сильный пол" в России как раз не мужского рода. Род мужской, мол, ищет утешение в алкоголе и табаке ("утешение в табаке" мне особенно понравилось). А женщины бьются "стойко и с самоотдачей". Сильные, смелые, волевые. Пионерка, комсомолка и просто коммунистка.

Правда, несколько омрачил благостную картину американский хоккеист, который посеял неоднозначность. Мол, в РФ с прекрасным все контрастно, без среднего класса. Либо шикарные девицы, либо полные замарашки. Явно не без волшебства и колдовства. Сказочная страна, как ни крути. Правда, кто именно заколдован – красотки в чудищ или наоборот – пока неясно. Это интересный вопрос, требующий серьезного исследования.

Но вернемся к экспертной статье. Интерес к женской русской натуре в Германии всегда был на высоте. Но раньше подчеркивались иные черты – природная красота, верность семье, нежность, округлость форм и мягкий нрав. Ныне в моде иные слова: целеустремленность, сила духа, воля. Теперь у них спрос и на это. Такая и прокормит, и слюни вытрет, и сопли подотрет, и грудь под слезы подставит. И согласится с тем, что была не права, и что-то там еще, чего только душа не загадочная не пожелает. Стойко и с самоотдачей.

Одно непонятно. Из статьи вроде как следует, что женщины в России такие, потому что вокруг ад, ужас и все остальные не тянут. Ну что же, возможно, что красота действительно требует жертв, а чтобы вырастить самые красивые розы, нужны самые некрасивые удобрения. Но почему же наши Маши так востребованы на Западе? Мужчины местные утешение в табаке по 20 раз в день не ищут. Наоборот, бегают в шортиках и ноги бреют. Странно. Там-то на Западе – что не так?

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik