Шикарная замарашка. Рассуждения иностранцев о российских женщинах

Обычно принято думать, что человек о себе знает больше, чем кто-либо другой. На самом деле это не так. Человек глупый вообще мало что знает, про себя тем более. Загадки, грезы, толкования. Поэтому отныне есть новая профессия – за деньги рассказывать людям, кто они на самом деле. Русским, например, многие на Западе очень любят рассказывать, что они из себя представляют. Потому как считают, что это в основном народ ватниковый, глупый, себя не знают толком, все им тайны, поэтому им должно быть интересно мнение о них со стороны. А иностранец глупым быть не может по определению, если говорит чего, так только где-то взятую непредвзятую правду.
Правда, несколько омрачил благостную картину американский хоккеист, который посеял неоднозначность. Мол, в РФ с прекрасным все контрастно, без среднего класса. Либо шикарные девицы, либо полные замарашки. Явно не без волшебства и колдовства. Сказочная страна, как ни крути. Правда, кто именно заколдован – красотки в чудищ или наоборот – пока неясно. Это интересный вопрос, требующий серьезного исследования.
Одно непонятно. Из статьи вроде как следует, что женщины в России такие, потому что вокруг ад, ужас и все остальные не тянут. Ну что же, возможно, что красота действительно требует жертв, а чтобы вырастить самые красивые розы, нужны самые некрасивые удобрения. Но почему же наши Маши так востребованы на Западе? Мужчины местные утешение в табаке по 20 раз в день не ищут. Наоборот, бегают в шортиках и ноги бреют. Странно. Там-то на Западе – что не так?
Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik