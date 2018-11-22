"Часовню – тоже я?". Россия "угрожает миру" борщевиком

Немецкие СМИ беспокоятся о России: страну одолевает ядовитое растение – борщевик. Но, конечно, западные журналисты изменили бы себе, если бы не написали, что Россия не просто сама в этом виновата, но еще и Европа из-за этого страдает.
Борщевик стал настоящим бедствием для России, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung. Спасибо за сочувствие и за то, что новость о России в кои-то веки – не политическая, хотелось бы сказать в этот момент. Но нет.
Никакое это не сочувствие, а предыстория к рассказу о том, как от борщевика страдает Европа. Авторы материала напоминают, что в Польше это растение называют "местью Сталина", потому что в СССР его начали культивировать в 40-50-х годах прошлого века, чтобы прокормить скот, истощенный после войны. А в Европу борщевик, который в Германии называется "медвежьей лапой", вообще привез еще российский император Александр I в качестве подарка. Через столетия протянулась "рука Кремля" в виде разлапистых соцветий.
В Советском Союзе, действительно, одно время культивировали борщевик, который быстро растет, на корм скоту. Стебли взрослых растений перерабатывали, молодые побеги были пригодны для корма и так. Растение также высаживали вдоль дорог, чтобы на них не выбегали животные. И все было хорошо, пока не стало понято, что это силосное растение – очень опасный сорняк, который быстро завоевывает новые территории. А для людей, которые с ним соприкасаются (в прямом смысле слова), он грозит серьезными неприятностями: его сок вызывает ожоги, при попадании в глаза – слепоту. Как бы не обвинили Россию теперь в намеренном распространении биологического оружия. И название уже хорошее есть, типично русское – Borshchevik. Это даже поинтереснее, чем Novichok.
Действительно, когда-то некоторые растения из рода борщевиков использовали в пищу, варили с ними суп. Ну, в смысле борщ. Хотя, погодите. Кто там спорил с русскими за приоритет в изобретении борща? Украинцы и поляки? Вот и пожалуйста, выяснили, откуда ноги растут. Надо немцам рассказать.
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