Годовщина "евромайдана": пять лет разочарований и деградации

Розовые очки обошлись украинцам дорого. Конечно, тем, кто их надел, а не тем, кто в своих интересах использовал протестные настроения в обществе. Украина успела стать самой бедной страной в Европе, зато кое-кто сумел существенно увеличить свое состояние.

Двадцать первое ноября на Украине – официальный праздник. День достоинства и свободы. Хотя впору было бы объявлять траур по погибшим надеждам. В этот день пять лет назад сторонники так называемой евроинтеграции заняли центральную площадь Киева. И начался печально известный украинский "евромайдан". Он управлялся хитрыми и циничными кукловодами, находящимися на Украине и за тридевять земель от нее. Толпу, в которой было немало романтиков, искренне верящих в сытое и беззаботное европейское завтра, направляли в нужное русло, используя самые современные, продвинутые технологии.

Но в ход шел и обычный инструментарий: ненависть и поиск врага. В те дни священники из числа раскольников с высоких трибун через установленные на них огромные колонки истерично проклинали "до седьмого колена" силовиков, стоявших на защите конституционного строя и действующей на тот момент власти. Звучали эти страшные слова из уст людей, облаченных в рясы, дико. Но атмосфера нетерпимости была обеспечена. Враг в лице России тоже был назначен очень быстро: организаторы переворота решили не мудрствовать лукаво и не ухищряться.

Но многие все-таки искренне верили, что Украину полноценно возьмут в Евросоюз. И ее граждане начнут совсем другую, сказочную жизнь: с высокими зарплатами, красивыми, сверкающими неоном городами и селами, просторными благоустроенными квартирами, необременительными в финансовом отношении поездками по всему миру, социальными лифтами, правами человека, свободой слова и прочими благами цивилизации. А еще они надеялись смести "зарвавшуюся, насквозь прогнившую коррупционную власть" и получить взамен нее этаких Дон-Кихотов от политики. Честных, профессиональных, опытных, эффективных управленцев, под руководством которых страна и народ будут брать все новые и новые рубежи успеха. А потом в украинской столице пролилась кровь, и все пошло не так.

Розовые очки обошлись украинцам дорого. Очень дорого. Тем, кто их добровольно надел, конечно, а не тем, кто в своих интересах использовал протестные настроения в обществе. Во власти остались те же самые персонажи, быстро и виртуозно сменившие риторику, но не свой образ мыслей и действий. За эти пять лет их личные банковские счета, наверняка, сильно изменились. В лучшую сторону, в отличие от всего остального. А вот страна, опекаемая "заботливым" Западом, не пожалевшим ресурсов на "революцию достоинства", де-факто лишилась суверенитета и части своей территории. Отъезд людей на заработки за пределы Украины приобрел обвальный характер. Коррупция и неэффективность не только никуда не делись, но выросли в разы. Экономика стала дышать на ладан, цены расти, а доходы – падать. Целенаправленный разрыв экономических связей с Россией нанес непоправимый ущерб.

В обмен на потерянные десятки, и, скорее всего, и сотни миллиардов долларов МВФ и другие западные структуры время от времени подкидывают Киеву незначительные транши, единственная цель которых – не оздоровить украинскую экономику, а продемонстрировать политическую поддержку нынешнего режима. А есть ведь еще и многочисленные жертвы конфликта в Донбассе, которые не измерить никакими деньгами. При этом о полноценном вступлении в ЕС и НАТО, которым новые старые "рулевые" охмуряли подведомственное население, преподнося его как некую сакральную, сулящую счастье цель, сегодня и речи не идет.

Более того, сами же руководители и парламентарии заявляют, что надежды сторонников евроинтеграции были лицемерно обмануты, а Украина стала типичным "фейл-кейсом", то есть провальным проектом. С чем же она подошла к пятилетнему "юбилею" евромайдана? Помимо уже описанных "прелестей" тернистого пути в Европу, который, судя по всему, на самом деле ведет не в Старый Свет, а в никуда, еще и с церковным расколом, грозящим большими потрясениями. Увы, украинцы заняты сегодня одним – выживанием. Это и есть цена наивности. Запад Украину кормить не будет, в этом уже нет никаких сомнений. И вряд ли ей поможет при больших катаклизмах, сколько ни повторяй знаменитую фразу Остапа Бендера. Просто закинет в дальний ящик стола, как очередную разменную монету. Уже закинул.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik