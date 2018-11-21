Напрасные хлопоты, или Зачем Киев пошел войной на Совбез ООН

Если долго и упорно повторять одну и ту же идею, какой бы дикой она ни была, со временем она кому-то покажется привычной, а затем и вовсе приемлемой. Похоже, на это и рассчитывает Украина. Но зря.

Повторенье – мать ученья. Человеческий мозг устроен таким образом, что даже нехотя у него на подкорке записывается какая-то информация, если ее методично вдалбливать. Причем это не зависит даже от качества сведений, их правдивости – что-нибудь в любом случае обязательно отложится в подсознании. Принцип нехитрый, но действенный. И Украина, похоже, решила им воспользоваться. На заседании Генассамблеи ООН представитель незалежной в очередной раз заявил, что надо бы отменить право вето в Совете Безопасности.

Подоплека прозрачна: речь, прежде всего, о России. Она как один из пяти постоянных членов Совбеза этим правом обладает и при необходимости пользуется. Украина почему-то такой порядок считает невыносимым и ущемляющим ее жизненно важные интересы. Поэтому с такой завидной регулярностью и упорством, достойным лучшего применения, Киев озвучивает свою идею. И если изначально такие призывы вызывали шок и казались абсолютно немыслимыми, а те, кто их озвучивает, представали абсолютными маргиналами, то теперь подобные слова звучат уже не ново и бурной реакции не вызывают.

Принцип окна Овертона – диапазон допустимости идей: даже полная "дичь" может стать приемлемой, если ее настойчиво внедрять в общественное сознание. Не факт, что украинский представитель на Генассамблее ООН действует настолько вдумчиво и оценивает каждое свое заявление с точек зрения социологии, политологии и психологии, а не просто озвучивает стандартный список пожеланий его страны. Но факт, что цель – настойчиво проталкивать свою повестку, чтобы на нее обратили внимание.

При этом если ранее недовольство Киева распространялось только на российское право вето, то теперь он уже готов ущемлять всех постоянных членов Совбеза. Прощупывает таким образом границы допустимого. С учетом политических тенденций и антироссийской истерии насчет вето Москвы кому-нибудь в голову еще могли закрасться крамольные мыслишки. Но чтобы всех под одну гребенку: и Великобританию, и Китай, и Францию, и даже США – это неслыханное дело и на такое уж точно никто не пойдет. И мнение Киева здесь роли не играет.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik