Не интернациональный Интерпол. Кого напугал россиянин?

Российский кандидат не стал президентом Интерпола. Американцев встревожило его гражданство – не должен представитель страны, которую на Западе СМИ винят во всех бедах, бороться с международной преступностью.

Откуда угодно, только не из России. Новым президентом Интерпола мог бы стать генерал-майор российского МВД Александр Прокопчук, если бы не нездоровая ситуация, которая сложилась в мире. Было бы вполне логично, если бы международную организацию возглавил ее вице-президент. Но тот факт, что он россиянин, стал просто непреодолимым препятствием.

Встревоженные американские сенаторы писали письма, в которых называли Прокопчука "лисом в курятнике". Украина билась в истерике, обещая выйти из Интерпола, если будет избран Прокопчук. Потому что, по мнению Киева, это назначение противоречило бы духу и целям организации. Что интересно, брат российского кандидата является постпредом Украины при международных организациях в Вене – об этом сообщали украинские СМИ. Неизвестно, что сильнее подействовало на голосовавших. Но известен результат – организацию возглавит другой ее действующий вице-президент, представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

Кандидат, несомненно, также вполне достойный. Но главным его достоинством в глазах западных стран (и, конечно же, Украины) стало то, что он – не из России. В США его "решительно поддерживают", потому что считают, что он, в отличие от Прокопчука, не будет использовать Интерпол для "преследования политических оппонентов". Как-то в Вашингтоне очень интересно представляют себе работу международной организации и роль ее президента. Неужели при предыдущем президенте Мэн Хунвэе над зданием Интерпола развевался китайский флаг, а все отчеты направлялись напрямую в Пекин?

Обычно в огромной международной организации от президента зависит не так уж много, его главная задача – координировать работу и поддерживать весь этот сложный организм, тут уж не до воплощения собственных интересов. И из какой он страны – не так уж важно. Для адекватных людей. Но в мире победившего абсурда главное – не профессиональные достижения, а совсем другое.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik