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Варшава отрапортовала: базе США в Польше быть

(обновлено: 18:29 20.11.2018)
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© AP Photo / Krzysztof MystkowskiВоенная техника США после разгрузки в порту Гданьска, ПольшаВоенная техника США после разгрузки в порту Гданьска, Польша
© AP Photo / Krzysztof Mystkowski
Быть! Или не быть? Судьба американской базы в Польше пока не решена, но кому-то в Варшаве очень хочется, чтобы она появилась, и поскорее. Ну что ж, гордым полякам не привыкать к тому, что американцы хозяйничают на их территории.

Вопрос решенный. Так обозначил польский министр обороны Мариуш Блащак – достойный последователь своего предшественника, патентованного русофоба и антисоветчика Антония Мацеревича – перспективы создания в его стране полноценной американской базы вне рамок НАТО: на двусторонней основе. Столь оптимистичную – на грани восторга и полного удовлетворения – оценку он дал после посещения США и встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. В духе современных гибридных войн главный польский военный чиновник отказался раскрывать какие-либо подробности, поскольку, дескать, "заботится о сильной переговорной позиции Польши". Подобной "аргументации" по разным поводам мы уже наслушались вдоволь.

Американские военные в Польше
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Военный политолог: будет Форт-Трамп или нет – для Польши не главное
При этом господин Мэттис прокомментировал переговоры с польским коллегой весьма размыто. И сказал что-то типа того, что Вашингтон видит в Североатлантическом альянсе краеугольный камень защиты Европы и приветствует страны, готовые взять на себя дополнительную нагрузку. Господину Блащаку, видимо, этого политкорректного высказывания хватило, чтобы прийти к однозначному выводу: базе – быть. Не исключено, впрочем, что за кулисами Варшаве действительно пообещали нечто подобное. 

Во всяком случае, Дональд Трамп недавно заявил, что раздумывает над этой идеей. Но не факт, что ее одобрит. Однако польский министр обороны в любом случае преисполнен духоподъемной энергии и решительности. "Не подлежит никакому сомнению". Таков его личный окончательный вердикт по поводу дальнейшей судьбы проекта, больше похожий на некое шаманское заклинание, будто бы моделирующее будущее. Немного огорчает, правда, что Мариуш Блащак немного лукавит, называя это совместной польско-американской инициативой. В США как раз к этой идее относятся достаточно сдержанно, понимая, что появление полноценной американской бронетанковой дивизии в Польше – недалеко от российской границы – вынудит Москву к ответным шагам. И это автоматически, причем самым негативным образом, скажется на военно-политической ситуации в Европе и мире, не говоря уже о новом витке деградации и без того отвратительных отношений Запада и России.

Американские истребители F-22 Raptor на авиабазе Повидз, Польша
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Tenley Long
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А вот как раз Варшава с мыслью о том, что на польской территории появится военная база США, годами носится как с писаной торбой. Эта идея приобрела какой-то паталогический, маниакальный характер. Польское руководство даже готово выделить два миллиарда долларов из бюджета на строительство этого очень и очень дорогостоящего объекта. Лишь бы над ним развевался американский флаг, отчетливо и однозначно демонстрирующий, кто в польском доме хозяин. 

Во время сентябрьского визита президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон, тот пошел на некую странную уловку, видимо, показавшуюся ему очень удачным, оригинальным ходом. И предложил в присутствии известного на весь мир своей самовлюбленностью Дональда Трампа назвать базу в его честь – Форт-Трамп. Наверное, по замыслу Дуды, это предложение должно было "наповал сразить" американского лидера, уже называвшего в прежней жизни объекты недвижимости в свою честь и исключить возможность отказа в реализации этой чисто польской инициативы. Тем более гордым полякам не привыкать к тому, как американцы хозяйничают на их территории. Вот лишь один пример: инженерный корпус американской армии намерен уничтожить почти 40 гектаров уникального лесного массива поблизости от использующейся США и НАТО польской авиабазы Повидз. Там, в ущерб экологии и вопреки соответствующим европейским требованиям, будет возведен новый специальный ремонтно-складской комплекс. Уже и деньги выделены. 

Флаг США на военной базе в Польше
© AFP 2018 / Wojtek Radwanski
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Выглядит такое желание Варшавы полностью отдаться во власть США довольно странно и парадоксально. С одной стороны – некие имперские амбиции, с другой – возведенная в ранг абсолюта несамостоятельность и вторичность. Но не стоит забывать об огромном количестве противоречий Польши с Брюсселем и в целом с Европой. Чтобы выглядеть уверенно, польские власти готовы сделать страну вассалом, но не нескольких, а одного сюзерена – США. Как это и было положено в прежние времена. Хозяин должен быть один и являть себя не в каком-то общеевропейском коллективном виде, а конкретно персонифицированном. Российская угроза в этом смысле – лишь удобный предлог, острая приправа к этому блюду, которой, правда, становится избыточно много, если судить хотя бы по последнему заявлению премьера Матеуша Моравецкого, заявившего, что Россия может начать наступление на Украину после запуска газопровода "Северный поток-2".

Что же касается американской базы, то совсем недавно один из польских интернет-ресурсов, лидирующих по цитируемости, со ссылкой на собственные источники заявил: США отказались от проекта Форт-Трамп. Но это так, штрихи к противоречивому и дисгармоничному образу современной польской политики и пропаганды. Даже если база появится, для Польши это будет означать лишь одно: ее власти добровольно сделали собственную страну мишенью в случае пока еще гипотетического военного конфликта, которого, конечно, никто не хочет. Почти никто.  

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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