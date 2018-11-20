Европейцам, учитывая нынешний характер их отношений, вовсе не обязательно друг с другом в разведку ходить. Достаточно, если они друг у друга на глазах будут. А для этого им и разведшколы хватит. Главное – их оттуда не выпускать.

Школа имени Маты Хари. Страны ЕС решили друг с дружкой в разведку пойти Your browser does not support HTML5 audio

А еще говорят, что ЕС распадается. Что дефицит доверия. Что члены его нет-нет, да и скажут о ком-то из своих, мол, "я бы с ним в разведку не пошел". А вот пойдут. Ну, может, и не сразу в разведку, но в разведшколу точно. Все как один. Кроме, понятно, Великобритании – она уже не в счет. И Дании с Мальтой – эти просто решили, что и так все знают. Министры обороны остальных 25 стран Евросоюза подписались под учреждением единого курса молодого бойца невидимого фронта.

И все бы ладно. Только кураторами проекта назначили Грецию и Кипр. Те еще "законодатели мод" в тайных делах. А если кто не слышал об их успехах, так это потому, что умеют их скрывать. Греческие лазутчики ведут свою родословную с Троянской войны. С тех пор, правда, способы добывания информации несколько изменились. Сейчас уже не обращаются к оракулам, не ждут предзнаменований и не надеются на олимпийских богов. Но, во-первых, глядя на мучения западных спецслужб, кажется, что зря. Во-вторых, троянский конь – он и в Африке троянский конь. По-прежнему безотказное средство проникновения во внутренние дела иных стран.

В-третьих, а кому же еще у них можно поручить шпионское образование? Франция или Германия? Эти по привычке учили бы "пасти" друг друга. Еще бы и школу именем Маты Хари назвали. Чтобы на все случаи жизни и превратности судьбы. Австрия? Так ей надо, чтобы Британия подсказывала, а за Британией уже самой следить надо. Италия? Ей бы выведать, прежде всего, что Брюссель против нее замышляет. Польша с Прибалтикой? Но у тех глаза от страха слишком велики и косят в одну сторону. К тому же они, по обыкновению, сразу позовут американцев. А Евросоюзу разведшкола нужна для защиты европейских институтов, в том числе и от США.

Другой вопрос, зачем об этом трубить на весь свет. Воспитывали бы себе своих резидентов по-тихому. Но держать язык за зубами их тоже еще надо научить. К тому же, промолчи они сейчас, никто бы и не узнал, насколько они доверяют друг другу. Так и думали бы, что ЕС уже не тот, что в Маастрихтском договоре. А он, выходит, именно что тот, исконный. Ведь в том самом основополагающем документе от ноября 1993 года, собственно, и прописали создание объединенной наднациональной разведки. Все на потом откладывали. Пока не спохватились, что "потом" может и не наступить.

Зато теперь, после Макрона с его евроармией и евроагентура зазвучала совсем иначе. Как предтеча чего-то большего. Для кого же еще ей добывать сведения, как не для единых вооруженных сил. Хотя не факт. Если курсанты будут хорошо учиться, а главное, у хороших учителей, они вмиг вычислят, что армия – это не для ЕС. А учителей им подберут, может, и не лучших, но правильных. Из НАТО. Других-то нет. Что касается доверия, то европейцам, учитывая нынешний характер их отношений, вовсе не обязательно друг с другом в разведку ходить. Достаточно, если они друг у друга на глазах будут. А для этого им и разведшколы хватит. Главное – их оттуда не выпускать.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik