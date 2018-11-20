Будни Белого дома: джентльмены предпочитают твиты, а блондинки – почту

Кто бы мог подумать, что Иванка Трамп пойдет по стопам Хиллари Клинтон! Звоночки, конечно, были – это слухи о президентских амбициях дочери президента США. Но роднит двух женщин, как выяснилось, не только пол, цвет волос и чрезвычайная близость к Овальному кабинету. "Почерк" у них тоже оказался похож. Особенно это заметно в деловых письмах, которые и та, и другая предпочитали отправлять и получать по личной, а не служебной электронной почте.
Однако надо еще разобраться, что можно считать "делами администрации" и "работой" в этом контексте. Если Иванка пригласила коллегу пообедать или рассказала о количестве окон в своем кабинете, попросила поставить кулер или поручила поменять обивку кресла, то можно ли считать это делами администрации? История пока умалчивает – в интересах расследования, разумеется – о конкретном содержании писем дочери американского президента, но эта информация далеко не всем и нужна. Для обвинений и общественного порицания вполне достаточно громких заявлений о самом нарушении.
Впрочем, в США продолжается истерика по поводу русских хакеров, которые взламывают всех и вся. В таком случае личная почта наверняка лучше защищена и менее заметна, чем служебная, которая и привлекает внимание взломщиков в первую очередь. Возможно, Иванке следует воспользоваться этой лазейкой: сказать, что она специально для отвода глаз и от "сглаза" киберпреступников общалась через собственный e-mail. Тогда можно будет и сухой из воды выйти, и стрелки перевести, и политический курс про шпионов Кремля соблюсти.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik