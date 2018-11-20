Будни Белого дома: джентльмены предпочитают твиты, а блондинки – почту

Вот все думали – она дочь своего отца. Но оказалось, что Иванка Трамп пример берет не только с кровных родственников, но и с идеологических противников. Пример, заметим, дурной. Но ведь он, как известно, и самый заразительный.

Кто бы мог подумать, что Иванка Трамп пойдет по стопам Хиллари Клинтон! Звоночки, конечно, были – это слухи о президентских амбициях дочери президента США. Но роднит двух женщин, как выяснилось, не только пол, цвет волос и чрезвычайная близость к Овальному кабинету. "Почерк" у них тоже оказался похож. Особенно это заметно в деловых письмах, которые и та, и другая предпочитали отправлять и получать по личной, а не служебной электронной почте.

По крайней мере, об этом сообщают американским СМИ источники, знакомые с ситуацией в Белом доме. Говорят, что Иванка Трамп разослала с персонального аккаунта сотни сообщений коллегам и официальным лицам – обсуждала с ними работу и дела администрации. С другой стороны, ничего конфиденциального или содержащего гостайну в этих посланиях не было, утверждает Питер Мириджанян, представитель юрисконсульта дочери президента Эбба Лоуэлла. Ну, секретного не было, а скандал будет.

Однако надо еще разобраться, что можно считать "делами администрации" и "работой" в этом контексте. Если Иванка пригласила коллегу пообедать или рассказала о количестве окон в своем кабинете, попросила поставить кулер или поручила поменять обивку кресла, то можно ли считать это делами администрации? История пока умалчивает – в интересах расследования, разумеется – о конкретном содержании писем дочери американского президента, но эта информация далеко не всем и нужна. Для обвинений и общественного порицания вполне достаточно громких заявлений о самом нарушении.

Это, кстати, одно из различий в случаях Трамп и Клинтон. Факты нарушений со стороны Хиллари официально доказаны, а про Иванку пока вилами на воде писано. Второй фактор еще неясно, чем станет – различием или очередным сходством. Экс-госсекретарю США так ничего и не было за нарушение правил обмена корреспонденцией. Удастся ли советнику и дочери лидера Штатов также отделаться легким испугом и шумихой в прессе – пока вопрос открытый.

Впрочем, в США продолжается истерика по поводу русских хакеров, которые взламывают всех и вся. В таком случае личная почта наверняка лучше защищена и менее заметна, чем служебная, которая и привлекает внимание взломщиков в первую очередь. Возможно, Иванке следует воспользоваться этой лазейкой: сказать, что она специально для отвода глаз и от "сглаза" киберпреступников общалась через собственный e-mail. Тогда можно будет и сухой из воды выйти, и стрелки перевести, и политический курс про шпионов Кремля соблюсти.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik