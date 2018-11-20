Немного символизма: на празднике Латвии свастика вышла из сумрака

Говорят, что многие праздничные традиции удивительно живучи. Нравы меняются, власти меняются, иногда даже государства, а праздники себе живут, просто иногда трансформируются до неузнаваемости. Когда одна красная страна раскрошилась, ноябрь стал пуст, мрачен и уныл и потребовал компенсации за моральный, в Латвии пробел восполнили Днем независимости – 18 ноября. Работающих нынче трудящимися не называют, что вполне резонно, поэтому обходится мероприятие без демонстраций. Граждане приходят, но смотрят, как идут другие, в основном не из их страны.
Толпа с факелами – это, во-первых, красиво; во-вторых, торжественно; в-третьих, напоминает о единстве нации. Наконец, это выглядит зловеще: идет толпа с огнями – то ли хоронят кого, то ли идут к тем, кого потом будут хоронить. Сами представьте: кругом огни, огни, огни… черное, черное небо… Кипит в груди черная злоба, святая злоба. Товарищ, гляди в оба… Символы такие, что нет-нет, да и вспомнишь строки главного представителя символизма.
Большинство пестрит аксессуарами в виде латышского флага и национального орнамента, который с каждым годом все больше и больше напоминает арийский. Варежки с полусвастикой, шарфик с недосвастикой, шапочка с пересвастикой. Но в этот раз на шествии кто-то стесняться не стал и вынес совсем аутентичное.
Мы – патриоты – поначалу одобрили. Чего там стесняться, чего душой кривить? Родину человек любит очень крепко, молодец. Но наши старшие товарищи давай головы остужать. Мол, Россию дергать за усы – дело правильное и полезное, но она дергает Европу, а Европа нас. Надо соблюдать баланс. Посмотрите на чуткую интеллигенцию. Она сразу завозмущалась: зачем, мол, всяким "спутникам" и "вестям" работу даете?
Для приличия, в общем, надо сделать вид. Торопиться не надо. И расслабляться не надо. Вообще пока не надо. Национальный держите флаг, неугомонный не дремлет враг.
Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия