Немного символизма: на празднике Латвии свастика вышла из сумрака

В День независимости Латвии состоялось факельное шествие. Были замечены несколько флагов с фашистской символикой. И в рядах патриотов сразу началось брожение.

Говорят, что многие праздничные традиции удивительно живучи. Нравы меняются, власти меняются, иногда даже государства, а праздники себе живут, просто иногда трансформируются до неузнаваемости. Когда одна красная страна раскрошилась, ноябрь стал пуст, мрачен и уныл и потребовал компенсации за моральный, в Латвии пробел восполнили Днем независимости – 18 ноября. Работающих нынче трудящимися не называют, что вполне резонно, поэтому обходится мероприятие без демонстраций. Граждане приходят, но смотрят, как идут другие, в основном не из их страны.

И чего-то патриотической душе явно не хватает. Поэтому с некоторых пор доброй традицией стало устраивать шествия. Трудящиеся шли в светлый ноябрьский промежуток времени, неся свои лица подбородком вперед. Здесь все иначе. Идут, когда темно, по возможности неспешно, лица укутаны – то ли холодно, то ли на всякий случай, а факелы в руках отлично оттеняют, "полумрачат" и "загадят". В глазах – блеск от чувства преимущества собственной идентичности и тень внешних угроз.

Толпа с факелами – это, во-первых, красиво; во-вторых, торжественно; в-третьих, напоминает о единстве нации. Наконец, это выглядит зловеще: идет толпа с огнями – то ли хоронят кого, то ли идут к тем, кого потом будут хоронить. Сами представьте: кругом огни, огни, огни… черное, черное небо… Кипит в груди черная злоба, святая злоба. Товарищ, гляди в оба… Символы такие, что нет-нет, да и вспомнишь строки главного представителя символизма.

Большинство пестрит аксессуарами в виде латышского флага и национального орнамента, который с каждым годом все больше и больше напоминает арийский. Варежки с полусвастикой, шарфик с недосвастикой, шапочка с пересвастикой. Но в этот раз на шествии кто-то стесняться не стал и вынес совсем аутентичное.

Мы – патриоты – поначалу одобрили. Чего там стесняться, чего душой кривить? Родину человек любит очень крепко, молодец. Но наши старшие товарищи давай головы остужать. Мол, Россию дергать за усы – дело правильное и полезное, но она дергает Европу, а Европа нас. Надо соблюдать баланс. Посмотрите на чуткую интеллигенцию. Она сразу завозмущалась: зачем, мол, всяким "спутникам" и "вестям" работу даете?

Потом начнут орать – "в Латвии свастика, фашисты, эсэсовцы". И так эта пропаганда замучила. Что, мол, символы закончились? В общем, решили, что это были явные провокаторы. С целями и задачами. Но кто именно? Полумрак, факелы, тени, символы. Давай разбираться. Как там было у поэта: "Кто там машет красным флагом? Приглядись-ка, эка тьма. Кто там ходит беглым шагом, хоронясь за все дома. Все равно тебя добуду, лучше сдайся мне живьем. Эй, товарищ, будет худо. Выходи – стрелять начнем. Трах-тах-тах – и только эхо откликается в домах, только вьюга долгим смехом заливается в снегах. Трах-тах-тах".

Для приличия, в общем, надо сделать вид. Торопиться не надо. И расслабляться не надо. Вообще пока не надо. Национальный держите флаг, неугомонный не дремлет враг.

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия