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По "Турецкому потоку" текло, на Украину не попало. Киев считает убытки

(обновлено: 13:37 20.11.2018)
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Мария Балябина
© Фото : TurkStreamСимвольный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потокаСимвольный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потока
© Фото : TurkStream
Независимы от российского газа, но не от его отсутствия. На Украине беспокоятся о потере части транзита после запуска "Турецкого потока".

Украина так независима от российского газа, что продолжает чуть ли не каждый день подсчитывать убытки от его отсутствия. Новый повод для расстройств дал "Турецкий поток" – "Газпром" достроил его морскую часть, и пришло время Киеву сокрушаться. Киевские эксперты подсчитали, что когда проект завершат, 12-13 миллиардов кубометров газа каждый год будут проходить мимо Украины.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии завершения строительства морского участка газопровода Турецкий поток
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Считать потери и сожалеть". Эксперт о позиции Киева по "Турецкому потоку"
Вариантов действий немного. Предлагают пригласить к управлению украинской ГТС западных партнеров. Видимо, чтобы те вручную начали качать себе российский газ через Украину. Ну и беспроигрышный вариант – помешать строительству второй нитки газопровода. Опыт уже есть: сейчас они как раз вместе с США мешают "Северному потоку-2". 

Результата, как видно, нет, но, кажется, для Киева куда важнее процесс. Ведь если бы там действительно хотели сохранить транзит российского газа, то пошли бы другим путем. Известно же, что лучший способ договориться – это говорить. Для транзита необходим контракт с "Газпромом", но украинская сторона ведет с ним диалог только в судах, а не за столом переговоров.

В Киеве, вероятно, думают, что вот сейчас они каким-то образом перережут все газопроводы, которые идут не через Украину, и тогда все их проблемы решатся. Страну зальет бесплатным газом, продавцы и покупатели начнут платить любые деньги за то, что Украина позволит им транспортировать топливо через свою территорию. Все будут зависимы от Киева, и он, наконец, станет столицей мира.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии завершения строительства морского участка газопровода Турецкий поток
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Эксперт прокомментировал завершение этапа строительства "Турецкого потока"
Правда, чтобы все это устроить и повернуть газовые потоки вспять, уже нужно какое-то влияние. У Украины его, как ни странно, нет. Даже несмотря на США, которые стоят у нее за спиной.

Европа готова поступаться своими экономическими интересами в пользу политики, но не бесконечно. Немцев не получится так же, как украинцев убедить в том, что зима, может быть, будет теплой, а значит, и отопление вовсе не нужно. Так что, пока российский газ Европе выгоден, газопроводы будут строиться независимо от желания Киева.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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